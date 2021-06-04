Стільниковий оператор «Київстар» запустив незамінну нову послугу, яка потрібна абсолютно всім

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» анонсував нову цікаву послугу, яка потрібна абсолютно всім. Тепер клієнти компанії можуть користуватись інтегрованою у смартфон SIM-карткою (eSIM) для контрактних абонентів. Про незамінну нову послугу оператор повідомив у четвер.





Віднині абоненти, що мають контракт з «Київстар» та бізнес-клієнти отримали можливість підключити на одну електронну картку до 5 різних номерів та переключатися між ними. Цікаво, що раніше таку функцію пропонували лише абонентам, що користуються послугами передоплати.

За словами представників компанії, така технологія тільки починає ставати популярною, та буде користуватись великим попитом. За статистикою, кількість абонентів, що мають смартфони з технологією eSIM, підвищилась на 160% з моменту запровадження цієї послуги для тих, хто користується передплатою.

Переваги eSIM, завдяки яким технологія знадобиться всім:

Захищенність . Тобто абонентам не потрібно міняти сім-карти. Достатньо лише переключитися з одного акаунту на інший, та не виймати картки зі слотів!

Послугу можна активувати через веб-версію застосунку « Київстар! Ще можна звернутись до фірмової крамниці з документами, що посвідчують особу!

Бізнес-клієнти мають можливість підключитись , звернувшись до фірмового магазину компанії або зателефонувати до особистого менеджера!

Можливість переходу на інший гаджет за допомогою стаціонарного порталу « Київстар» на персональному комп’ютері!

Активація послуги абсолютно безкоштовна!

Зазначається, що послуга інтегрованої SIM-карти для абонентів передоплати ще восени минулого року.

Найближчі конкуренти «Киїівстар» – Vodafone ввели в дію цю послугу раніше – в липні 2020 року. «Тримоб» та Lifecell впровадили технологію eSIM ще в листопаді 2019 року.

Зазначимо, що запровадження цієї технології для контрактних абонентів та бізнес-клієнтів «Київстар» – це значний прогрес. По-перше, українцям не потрібно буде постійно переставляти сім-карти, що забезпечує тривале служіння смартфону. По-друге, перехід на цю послугу буде безкоштовним та її активацію можна зробити не виходячи з дому, користуючись лише браузером на комп’ютері.