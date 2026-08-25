Київстар запустив туристичну eSIM, доступну абонентам будь-якого оператора

Київстар запустив новий для українських мобільних операторів формат зв’язку для мандрівників — окрему eSIM, призначену виключно для використання мобільного інтернету за кордоном. Вона не прив’язана до основного тарифу користувача і може працювати паралельно зі звичайною SIM-карткою.

Фактично оператор виходить у сегмент туристичних eSIM, які останніми роками стали популярною альтернативою класичному роумінгу. Перед поїздкою користувач купує необхідний обсяг трафіку, встановлює цифрову SIM за QR-кодом і після прибуття за кордон використовує її для передачі даних.

При цьому переходити на Київстар не потрібно. Компанія прямо зазначає, що придбати нову SIM для подорожей можуть також абоненти Vodafone, lifecell та інших операторів. Київстар називає себе першим українським оператором, який запропонував такий окремий туристичний продукт.

Від 90 грн за 5 ГБ

Для нової eSIM передбачено чотири пакети інтернету: 5 ГБ коштують 90 грн, 10 ГБ — 135 грн, 20 ГБ — 225 грн, а максимальний пакет на 40 ГБ обійдеться у 400 грн. Кожен пакет діє чотири тижні з моменту підключення. Автоматичного продовження немає, тому після завершення терміну або використання трафіку гроші самостійно не списуватимуться.

Це помітно відрізняє нову пропозицію від звичайного мобільного тарифу. SIM для подорожей має власний номер, але він фактично потрібен лише для технічної роботи картки.

Здійснювати звичайні дзвінки або надсилати SMS через неї не можна. Виняток становлять сервісні та екстрені номери. В Україні мобільний інтернет із цієї eSIM також не працюватиме.

Одна eSIM для кількох країн

Найзручнішою функцією може стати можливість використовувати один профіль одразу в десятках держав. Київстар заявляє про підтримку 38 країн, серед яких Польща, Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Туреччина, США, ОАЕ та Південна Корея.

Тобто під час поїздки, наприклад, через Польщу, Німеччину та Францію не потрібно купувати нову eSIM для кожної країни. Оплачений пакет продовжить діяти в усій підтримуваній зоні.

Для підключення потрібен смартфон або планшет із підтримкою eSIM. Після покупки користувач отримує QR-код, додає новий мобільний план у налаштуваннях пристрою та може залишити основну SIM активною для дзвінків і SMS.