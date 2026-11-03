«Київстар» готує абонентів до переходу на 5G: запущено новий сервіс для перевірки смартфонів

Мобільний оператор «Київстар» запровадив новий сервіс, який дозволяє абонентам швидко перевірити сумісність свого смартфона з мережею 5G. Для цього достатньо набрати коротку USSD-команду.

З 30 жовтня 2026 року абонентам «Київстар» стала доступна нова послуга для перевірки підтримки мобільного зв’язку п’ятого покоління. Як повідомили в компанії, тепер користувачам не потрібно самостійно шукати технічні характеристики телефону або звертатися до служби підтримки. Дізнатися, чи готовий пристрій до роботи в мережі 5G, можна за допомогою спеціального USSD-запиту.

Новий сервіс працює на всій території України та доступний абонентам оператора незалежно від місця перебування. При цьому перевірка сумісності смартфона не означає, що зв’язок п’ятого покоління вже працює в конкретному населеному пункті.

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Як перевірити підтримку 5G на смартфоні

Щоб скористатися послугою, необхідно відкрити застосунок для телефонних дзвінків, набрати комбінацію *555# та натиснути кнопку виклику. Після цього оператор надасть інформацію про сумісність пристрою з технологією 5G. Встановлювати додаткові застосунки або змінювати налаштування телефону не потрібно.

Водночас у «Київстар» попереджають про важливий нюанс. Деякі смартфони технічно підтримують 5G, але не мають необхідних оновлень програмного забезпечення від виробника для роботи саме в мережі оператора. У такому випадку перевірка може показати, що пристрій несумісний із технологією, навіть якщо підтримка 5G зазначена в його характеристиках.

Якщо смартфон підтримує 5G, для фактичного підключення також знадобиться сумісна SIM-картка USIM, актуальна версія програмного забезпечення та перебування в зоні покриття. Окремої заміни сучасної SIM-картки, яка вже працює з 4G, зазвичай не потрібно.

Де в Україні вже працює 5G

«Київстар» поступово розширює тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління. У 2026 році оператор запустив пілотні мережі у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. У столиці тестове покриття охоплює окремі центральні райони та популярні громадські місця.

За даними компанії, під час випробувань середня швидкість передавання даних у мережі 5G становила приблизно 600–700 Мбіт/с, а максимальні показники досягали 1,5–1,7 Гбіт/с. Водночас фактична швидкість залежить від завантаженості мережі, місця перебування користувача та характеристик смартфона.

Таким чином, нова USSD-команда дозволяє українцям заздалегідь перевірити готовність своїх телефонів до переходу на 5G. Особливо корисною вона буде для власників смартфонів, придбаних за кордоном, а також моделей, для яких підтримка мереж п’ятого покоління може залежати від регіональної версії програмного забезпечення.