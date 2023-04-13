Київстар запустив рекордно дешевий тариф з безлімітним інтернетом

З 11 квітня 2023 року “Київстар” запроваджує новий тарифний план “Домашній Базовий” у лінійці послуги “Домашній Інтернет”, йдеться у повідомленні на сайті мобільного оператора.

Тарифний план “Домашній Базовий” пропонує швидкість інтернету до 100 Мбіт/с за абонентську плату в розмірі 100 грн і доступний виключно для нових абонентів “Домашнього інтернету”.

Для підключення тарифного плану необхідний стартовий баланс на рахунку абонента в розмірі 100 грн. Ця сума буде використана для покриття щомісячної абонплати. У перший місяць абонплата за “Домашній Інтернет” стягуватиметься лише за дні, що залишилися до кінця місяця. Починаючи з другого місяця, абонплата буде зніматися 1-го числа кожного місяця.

Якщо в день оплати на рахунку буде недостатньо коштів, послуга буде відключена. Щоб відновити послугу, абонент повинен поповнити рахунок на необхідну суму, після чого інтернет буде доступний протягом 5 хвилин.

Крім того, “Київстар” пропонує послугу “Тиждень довіри”, яка надає 7 днів доступу до інтернету для користувачів, які не можуть вчасно поповнити свій рахунок. Ця послуга надається безкоштовно.

Абоненти можуть замовити послугу наступними способами:

Самостійно через Особистий кабінет абонента.

Набравши *461# з мобільного номера “Київстар”, який вказаний як контактний в Особистому кабінеті “Мій Київстар”.

За номером 0 800 300 460 (безкоштовно з номерів “Київстар” та інших операторів мобільного зв’язку в межах України).