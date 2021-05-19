Популярні пакети послуг від «Київстар» зникнуть вже наступного тижня

На даний момент саме «Київстар» являється найбільшим мобільним оператором в Україні, і нещодавно його представники зробили оголошення про те, що вже наприкінці травня будуть відбуватися важливі зміни, вони чекатимуть абонентів 25 травня.





В першу чергу зміни стосуватимуться тих, хто користується контрактною формою обслуговування. Користувачі матимуть можливість замовляти як додаткові хвилини, аби мати змогу розмовляти ще більше, так і додаткові СМС-повідомлення. Вже починаючи з наступного вівторка, кожен бажаючий зможе замовити наступні пакети:

«100 хвилин на інші мережі по Україні»; «150 СМС по Україні».

Так, раніше можливість купувати додаткові пакети послуг теж була, але зараз відбуваються серйозні зміни, і відтепер старі додаткові пакети будуть недоступними, а їм на зміну прийдуть нові.

Що було раніше

Ще до 25 травня будуть доступними три пакети, які стосуються виключно додаткових послуг. Якщо потрібно більше хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів, то ще можна придбати додатковий пакет «100 хвилин на інші мережі по Україні», який коштує 25 гривень.

Якщо ж вам потрібно більше хвилин для дзвінків за кордон, то в нагоді стане пакет послуг «100 хвилин на інші мережі та за кордон». В такому випадку вартість пакету становитиме 30 гривень в місяць, але вам буде надано хвилини для дзвінків на номери Італії, Польщі, Чехії, Німеччини та Росії. Чудовий вибір для тих, хто має рідних, які проживають в одній з вище згаданих країн.

А якщо ви дуже часто користуєтеся СМС повідомленнями, то пакет послуг «Пакет 150 SMS» Вам точно стане в нагоді. Важливо те, що повідомлення можна надсилати на будь-які номери України.

Щодо нових додаткових пакетів послуг більше інформації можна буде дізнатися вже з 25 травня, тобто з наступного вівторка.