Фахівці назвали основні критерії вибору планшета в 2022 році

Купівля планшета, як і будь-якої іншої техніки, – не найпростіше заняття без розуміння критеріїв вибору. Якщо ви не знаєте, на що варто звернути увагу при підборі планшетного комп’ютера, цей текст для вас.





За великим рахунком, планшет – це той самий смартфон, але більшого розміру. У 2022 році ці пристрої не такі затребувані, як це було кілька років тому. Їх випуском займається все менше компаній, але, незважаючи на це, купити хорошу та недорогу техніку більш ніж реально. Для цього дуже важливо грамотно поставитися до покупки, а не займатися сумнівною економією або сліпо довіряти порадам продавців у магазині.

У цій статті ми розповімо, на які критерії варто звернути увагу при купівлі планшета, щоб придбати дійсно надійний та функціональний пристрій, що відповідає вашим потребам.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА

У 2022 році операційні системи у планшетах представлені трьома варіантами:

iOS. Використовується лише у техніці Apple. Відрізняється стабільною та швидкою роботою, приємним, зручним інтерфейсом та пропонує безліч додатків, більшість з яких поширюються платно. Варто зазначити, що користувачі зазвичай вибирають не саму операційну систему, а планшети Apple, на яких завжди встановлюється iOS.

Android. Присутня у величезній кількості планшетів від різних виробників. Характеризується гнучкістю налаштувань, великим вибором додатків, зручністю взаємодії з іншими пристроями (можна легко скинути фото, музику, відео на ПК або іншу техніку, а також у зворотному напрямку). Серед її плюсів і простота використання: розібратися з Android початківцям набагато легше, ніж з iOS. Проте є в неї і мінуси: система схильна до збоїв і зараження вірусами.

Windows. Мобільну версію операційної системи від Microsoft свого часу намагалися впровадити в планшети та смартфони, але особливих успіхів у цьому компанія не досягла. У результаті від використання Windows у телефонах відмовилися повністю, а в планшетах стали встановлювати повноцінні версії ОС, що користувачам сподобалося більше. Завдяки цьому в мобільному форм-факторі тепер можна отримати всі переваги ноутбуків та стаціонарних комп’ютерів, що є актуальним для роботи або навчання. Важливий момент: Windows хороша в планшетах за допомогою клавіатури, а ось працювати з нею виключно через сенсорний екран досить незручно.

Виходячи зі сказаного вище, можна зробити висновок: iOS виберуть шанувальники техніки Apple, а Windows, за умови, що планшет оснащений клавіатурою, стане чудовою знахідкою для навчання та роботи за відсутності ноутбука. ОС Android є рішенням для більшості користувачів. Її переваги – це зручне сенсорне керування, простота використання, комфортний доступ до мультимедійного контенту та великий вибір ігор та програм.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

За продуктивність у планшеті відповідає процесор та оперативна пам’ять. Для першого ключовими характеристиками є кількість ядер та тактова частота. Також зверніть увагу на виробника чіпсету. Оперативна пам’ять має ряд показників, але для користувачів-початківців достатньо звернути увагу на обсяг.

Сьогодні в планшетах встановлюються процесори наступних виробників:

Apple. Ці процесори використовуються виключно у власних пристроях бренду, слабких варіантів тут немає.

Qualcomm. Поточний лідер з виготовлення мобільних процесорів. Для багатьох наявність чіпсету від цього бренду вже запорука хорошої продуктивності.

MediaTek. Ця компанія довгий час поступалася Qualcomm, проте останніми роками вона поступово наздоганяє лідера. Її перевага в тому, що вона намагається робити доступні за ціною процесори.

Intel. Процесори цього бренду коштують дорожче, ніж попередні чіпсети, але вони гарантують високу продуктивність і надійність. Їх потужності вистачає для вирішення найскладніших завдань.

Компанії Samsung (процесори Exynos) і Huawei (Kirin) також використовують власні чіпсети, що ефективно справляються із завданнями різного рівня складності. Однак обидва виробники можуть застосовувати і сторонні рішення, тому при покупці варто все ж таки подивитися, на якому процесорі працює девайс.

Хороший процесор у сучасному планшеті повинен мати як мінімум чотири ядра та тактову частоту від 1,5 ГГц. Якщо ви шукаєте ігрове рішення, варто звернути увагу на процесори з вісьмома ядрами і частотою від 2 ГГц. Оптимальна кількість оперативної пам’яті – не менше 3 ГБ для вирішення базових потреб (серфінг, відео, спілкування) та від 4 ГБ для ігор, обробки фото/відео та інших ресурсомістких завдань.

Ще один критерій, на який потрібно звернути увагу, – це обсяг вбудованої пам’яті. Вона потрібна для зберігання фото, відео, музики та інших даних. Сьогодні все більше планшетів мають роз’єм під карту MicroSD, завдяки якій ви можете не турбуватися про те, що наявного обсягу пам’яті вам буде недостатньо. Якщо ж такий слот відсутній, подбайте про те, щоб розмір вбудованого накопичувача був якомога більшим, краще — 32-64 ГБ або більше. Не враховувати цей аспект можна також у тому випадку, якщо ви активно користуєтеся хмарними сховищами.

ДИСПЛЕЙ

Планшети випускаються з розміром екрана від 7 дюймів та більше.

7 дюймів. Вибір для тих, хто постійно користуватиметься пристроєм у дорозі. Такий планшет легкий та компактний, багато місця у сумці не займає. Деякі варіанти взагалі поміщаються в кишеню.

8 дюймів. Хороший проміжний варіант для тих, хто шукає мобільність, але при цьому любить дивитися кіно або постійно сидить в інтернеті, тобто потребує більшого екрану, ніж смартфон або 7-дюймовий планшет.

9-10 дюймів і більше. Такі планшети хороші для ігор та перегляду відео, роботи або домашнього використання. Варто розуміти, що розміри і вага у них досить значні і носити їх завжди з собою може бути не дуже зручно.

Роздільна здатність екрана планшета підбирається відповідно до розміру дисплея. Для моделей з діагоналлю 7-8 дюймів оптимальним вибором стане роздільна здатність до 1280х800. Якщо ви бажаєте придбати 9-10 дюймовий гаджет, то вибирайте дисплей з роздільною здатністю від 1280х800 до 1920х1200. Якщо ж вам потрібен пристрій з ще більшою діагоналлю, то розмір екрану в пікселях повинен бути понад 1920х1200, щоб отримати чітке і реалістичне зображення.

Ще один важливий критерій вибору – це матриця екрана. В даний час зустрічаються такі варіанти:

TN+film. Популярні матриці у пристроях бюджетного сегмента. Їхня гідність — низький час відгуку. У той же час вони мають погані кути огляду, тому при нахилі планшета зображення втратить яскравість і насиченість. Також слід зазначити, що за яскравого сонячного світла на таких екранах практично нічого не видно.

IPS. Широко поширені матриці з високими значеннями контрастності та яскравості, що дозволяють користуватися планшетом навіть за сильного сонячного світла. Ще одна їхня перевага — це великі кути огляду.

AMOLED. Більш дорогі матриці з глибоким чорним кольором, великою кількістю кольорів, низьким часом відгуку.

Super AMOLED. Тонкі екрани з гарним кольором і високою яскравістю.

Пам’ятайте, що правильно обраний екран дає можливість комфортно займатися серфінгом в інтернеті, дивитися відео чи грати в ігри. Погані дисплеї не дозволять повністю отримати задоволення від використання планшета.

ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ

Сучасні планшети часто оснащуються слотом для встановлення SIM-карти. Якщо в моделі такого роз’єму немає, сім-карту поставити не вдасться, а значить, вийти в інтернет можна буде тільки за наявності підключення до мережі Wi-Fi.

Як правило, планшети без SIM коштують дешевше, ніж аналоги із підтримкою сім-карт. Тому покупцеві, який планує використовувати девайс переважно вдома, вигідніше придбати пристрій без відповідного слота.

Деякі сучасні моделі планшетів можуть бути оснащені слотом одразу під дві сім-карти. Ви можете використовувати одну для доступу до інтернету, а другу для дзвінків друзям і близьким. Однак не завжди наявність SIM гарантує можливість здійснювати голосові дзвінки через мережу мобільного оператора. Якщо ця опція вам важлива, то враховуйте, що у планшеті має бути модуль GSM.

Зверніть увагу, що підтримка сім-карток – це ще не запорука швидкісного доступу в інтернет. Навіть у 2022 році, коли активно розвиваються 5G мережі, у планшетах можна зустріти лише 3G. Звичайно, такий варіант вам не підійде. Сучасний девайс повинен уміти працювати в мережах LTE.

АКУМУЛЯТОР

Від ємності акумулятора залежить, протягом якого часу планшет може працювати без підзарядки. Цей параметр слід розглядати лише разом із характеристиками продуктивності та дисплея пристрою. Наприклад, гаджет з преміальною начинкою та FullHD-дисплеєм витрачатиме енергію швидше, ніж бюджетна модель. Для недорогого гаджета, навпаки, великий акумулятор – надмірна розкіш.

При покупці 7-8 дюймового планшета вибирайте модель з батареєю ємністю 3500 – 4000 мАг. Якщо це 9-10 дюймова модель або пристрій більшого розміру, то акумулятор повинен бути не менше 5000 – 7000 мАг.

Незважаючи на те, що планшети менш потрібні порівняно зі смартфонами, у них теж можна знайти безліч корисних технологій. Зокрема, деякі сучасні девайси мають функцію швидкого заряджання. Якщо вона є, то частково це компенсує не саму ємну батарею.

КАМЕРИ

Чекати від планшета знімків професійної якості наївно. Вони фотографують гірше за смартфони, адже це не головна їх функція. Особливістю планшетів є те, що фронтальні камери у них, як правило, не гірші за тильні.

Якість зображення з фронтальної камери має велике значення, адже планшети регулярно використовуються для відеодзвінків через інтернет, особливо за відсутності у пристрої слота під SIM або модуля GSM.

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

Покупцеві при виборі планшета варто також звернути увагу на такі другорядні моменти:

Матеріал корпусу. Металеві планшети вважаються більш надійними і виглядають куди солідніше за пластикові, але й вага у них зазвичай більша, а значить, носити такий пристрій з собою кожен день може бути не дуже комфортно.

Підтримка OTG. Якщо планшет оснащений функцією On-The-Go (OTG), користувач зможе підключати до нього USB флешку, клавіатуру, мишу або навіть принтер, що може в деяких випадках спростити роботу.

Підтримка стилуса. За допомогою стилуса користувачеві буде набагато зручніше та приємніше працювати з пристроєм.

Можливість розширення пам’яті. Обсяг вбудованої пам’яті девайса не такий важливий, якщо пам’ять можна розширити за рахунок картки MicroSD. Купити її сьогодні не складає труднощів, адже вони продаються практично за безцінь.

Підтримка GPS. Якщо планшет здатний отримувати інформацію від супутникових систем, автомобільний навігатор можна викладати на «OLX». Мобільний девайс впорається з прокладкою маршруту не гірше.

Підтримка сканера пальця або розблокування по обличчю. Ці опції зі світу смартфонів поступово з’являються і у планшетів, але наскільки вони необхідні вирішувати тільки вам. Якщо ви плануєте носити пристрій із собою, а також встановлювати на нього програми для мобільного банкінгу або використовувати гаджет для оплати покупок через NFC, то краще потурбуватися про наявність такого функціоналу.

NFC. Цей модуль бездротового з’єднання найчастіше використовується для безконтактної оплати. Для смартфонів він уже давно став необхідним елементом, у планшетах його ставлять рідко. Потрібний він вам чи ні – вирішуйте самі, проте пам’ятайте, що якщо гаджет використовуватиметься переважно вдома, переплачувати за цю опцію немає потреби.

Дитячі функції. Якщо ви купуєте планшет для дитини, зверніть увагу на спеціальні моделі, призначені для молодих користувачів. Зазвичай у них міститься велика кількість ігор та навчальних програм, а також є функція батьківського контролю, що дозволяє захистити дитину від доступу до небажаного контенту. Крім того, багато таких моделей мають підвищену стійкість до ударів, падінь та інших фізичних впливів.

Наявність клавіатури. Корисна опція, якщо ви плануєте багато працювати з текстом або придбаєте пристрій Windows. В обох випадках клавіатура значно спростить використання планшета.

ВИСНОВОК

Вибираючи планшет, відштовхуйтеся від завдань, які ви плануєте вирішувати. Якщо вам потрібна модель, яку носитимете з собою для серфінгу в інтернеті, читання або інших нескладних завдань — купуйте 7-8 дюймовий планшет з якісним екраном та гарним акумулятором. Для ігор, перегляду відео або вирішення складних ресурсомістких завдань підійдуть високопродуктивні моделі з 9-10-дюймовим дисплеєм.

Щоб здійснювати дзвінки, звертайте увагу на пристрої з підтримкою SIM та наявністю модуля GSM. Для роботи з текстом купуйте моделі із клавіатурою. Якщо ви шукаєте гаджет для дитини, розгляньте спеціальні дитячі планшети. Пам’ятайте, що врахування власних потреб разом зі знанням критеріїв вибору дозволять вам підібрати справді якісний та надійний планшет, який пропрацює довго та допоможе вам у вирішенні ваших завдань.