Названо моделі кращих смартфонів з тепловізором

Тепловізор – корисний прилад, який використовується не лише професіоналами, а й у побуті. За допомогою цього пристрою можна, наприклад, визначати області витоку тепла в будинку або знаходити несправності в електриці.





Незважаючи на те, що тепловізор може бути корисним для використання навіть умовній домогосподарці, широкого поширення серед смартфонів він не набув. Такі гіганти як Samsung, Apple, Xiaomi та інші компанії не прагнуть експериментувати та оснащувати свої девайси таким приладом. У них інший курс розвитку: покращувати камери, продуктивність, впроваджувати корисніші технології для широких мас.

І все ж, на сьогоднішній день є кілька виробників, які не бояться певною мірою ставити досліди і «викочувати» на ринок досить незвичайні смартфони. Наприклад, із тепловізором. У цій статті йтиметься саме про такі пристрої.

AGM GLORY PRO

Дисплей: 6.53 дюйми, роздільна здатність 2340 × 1080

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 480 5G / Adreno 619

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 48 + 20 + 2 МП / 16 МП

Акумулятор: 6200 mAh

AGM GLORY PRO – це справжній монстр у категорії захищених смартфонів. Він оснащений міцним корпусом, який захищає його від води і пилу, екстремально високих і низьких температур: девайс здатний працювати при -40 ° С і при +60 ° С, тоді як багато інших телефонів в таких умовах просто відключаються.

Смартфон оснащений тепловізором із частотою оновлення 25 Гц та роздільною здатністю 256*192, що діє в радіусі 5 метрів та вимірює температуру з точністю ± 2°C у діапазоні від –15°C до 550°C. Незамінний інструмент для полювання та пошукових заходів. Крім того, AGM GLORY PRO встановлена ​​камера нічного бачення з модулем 20 МП, яка дозволяє знімати в повній темряві. У поєднанні з основною камерою 48 МП із матрицею від Sony це забезпечує можливість робити якісні знімки у будь-яких сценаріях.

Переваги:

Потужний тепловізор

Камера нічного бачення

Ємний акумулятор

Потужне «залізо»

Робота в екстремальних умовах

Якісний дисплей

Недоліки:

Немає

BLACKVIEW BV6600 PRO

Дисплей: 5.7 дюйма, роздільна здатність 1440 × 720

Процесор / Відеоприскорювач: Helio P35 MT6765V/CA/PowerVR GE8320

Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/128 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 16 МП / 8 МП

Акумулятор: 8580 mAh

Blackview BV6600 Pro виробник називає найдоступнішим у світі смартфоном з тепловізійною камерою. Його камера відмінно розпізнає джерела тепла та допомагає, наприклад, виявити проблеми у вузлах автомобіля, перевірити систему опалення та кондиціювання повітря, зорієнтуватися на незнайомій місцевості.

Водночас це досить продуктивний для свого цінника смартфон. Крім швидкодіючого заліза та по-справжньому вражаючого акумулятора на 8580 мАг, Blackview BV6600 Pro може похвалитися підтримкою NFC, надміцним корпусом та новітньою версією ОС Android.

Переваги:

Ємний акумулятор.

Надміцний корпус.

Добрі можливості основної камери.

Недоліки:

Невисока роздільна здатність екрана.

CATERPILLAR S62 PRO

Дисплей: 5.7 дюйма, роздільна здатність 2160 × 1080

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 660 /Adreno 512

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 12 МП / 8 МП

Акумулятор: 4000 mAh

Caterpillar – один з найвідоміших у світі виробників техніки для будівельної та гірничодобувної промисловості. Американська компанія спеціалізується на розробці пристроїв різного плану, у тому числі смартфонів. Окрім наявності тепловізорів телефони «CAT» можна назвати чи не найзахищенішими та надійнішими серед своїх аналогів.

Зрозуміло, що фото та відео можливостями S62 Pro не виділятиметься – цей пристрій «не про це» і «не для цього». Основний сенсор від Sony отримав 12 МП. Додатково на корпусі з алюмінієвого сплаву є тепловізійний сенсор FLIR на 1.4 МП (температури: від -20 до +400 градусів Цельсія). Є режим HDR, EIS, фазовий автофокус.

В якості бази Caterpillar S62 Pro використовується 8-ядерний Snapdragon 660. Це чіпсет середнього рівня продуктивності, якого вистачить для нормальної роботи смартфона без підгальмовувань навіть у багатьох іграх. Акумулятор отримав стандартну ємність для більшості телефонів сьогодні в 4000 mAh, чого має вистачати щонайменше на добу.

Переваги:

Відмінний екран: FHD+ роздільна здатність при невеликій діагоналі.

Міцний корпус із захистом за стандартами IP68, MIL-STD-810G.

Швидке заряджання Qualcomm Quick Charge 4.0.

Непогана головна камера.

Швидко працює сканер відбиток пальців.

Недоліки:

Висока вартість.

Не найкраще співвідношення «ціна/характеристики».

CATERPILLAR S61



Дисплей: 5.2 дюйми, роздільна здатність 1920 × 1080

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 630/Adreno 508

Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 16 МП / 8 МП

Акумулятор: 4500 mAh

Ще один добре захищений смартфон із тепловізором від Caterpillar – S61. Це більш спрощена модель, ніж попередній S62 Pro, але вона має водночас і нижчу вартість. Насамперед хочеться виділити компактність і ергономічність девайса: діагональ екрану складає всього 5.2 дюйми, а вага, незважаючи на всі особливості, не перевищує і 160 грам.

На задній кришці девайса встановили 16-мегапіксельний сенсор основної камери, спалах та тепловізійний датчик. Ширококутного режиму, макро або зуму без втрати якості тут немає: є тільки мінімальний набір функцій. Зате можна записувати відео в 4K 30fps або знімати HDR. Фотографії виходять досить гідними, але якість все ж таки нижча за середню.

У плані продуктивності смартфон не має особливих проблем, незважаючи на те, що працює він під управлінням однокристальної системи Snapdragon 630, анонсованої ще в 2017 році. Графічний чіпсет тут слабкий, але процесорна частина добре справляється з базовими потребами: месенджерами, серфінгом в інтернеті, роботою додатків.

Переваги:

Є модуль NFC.

Захисне скло Corning Gorilla Glass 5.

Стандарти IP68, MIL-STD-810G.

IPS-дисплей з FHD роздільною здатністю.

Чудова автономність + швидка зарядка QC 4.0.

Недоліки:

Непридатний для ігор.

Висока ціна.

ULEFONE ARMOR 11T

Дисплей: 6.1 дюйма, роздільна здатність 1560 x 720

Процесор / Відеоприскорювач: MediaTek Dimensity 800 / Mali-G57 MC4

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ

Камера (основна / фронтальна): 48+5+2+2 МП/16 МП

Акумулятор: 5200 mAh

Третій рядок зайняв Ulefone Armor 11T. Смартфон буде набагато ближчим до «стандартних повсякденних» мобільних телефонів, якими кожен з нас користується регулярно. Тут можна знайти непогані камери, потужний процесор та підтримку багатьох актуальних технологій (5G, NFC та ін.). Крім того, все це заховано в захищеному корпусі, як і у випадку з девайсами CAT.

На тильній панелі виробник розмістив 5 об’єктивів. Звична система складається з основної камери на 48 МП, макромодуля на 5 МП, а також двох додаткових датчиків із роздільною здатністю по 2 МП. П’ятим є тепловізійний сенсор FLIR, що реєструє температури від -10 до +40 градусів за Цельсієм. Є нічний та підводний режим, таймлапс, зйомка в 120fps або 4K 30fps, EIS, 10-кратний цифровий зум та інші функції.

Як платформа для Armor 11T був обраний свіжий чіпсет Dimensity 800 від MediaTek. Це процесор середньо-високого рівня продуктивності, пристрої під керівництвом якого потужніші 85% девайсів з урахуванням інших однокристальних систем. Більшість ігор запускатимуться з комфортом на високих налаштуваннях графіки, чому сприяє невелика роздільна здатність екрану (HD+).

Переваги:

Потужна начинка.

Ємний акумулятор.

Є підтримка бездротової (10 Вт) та швидкої (18 Вт) зарядки.

Непогані камери з багатьма функціями.

Є USB OTG, 5G, NFC.

Недоліки:

Важкий (майже 300 г).

ULEFONE ARMOR 9

Дисплей: 6.3 дюйма, роздільна здатність 2340 × 1080

Процесор / Відеоприскорювач: MediaTek Helio P90/PowerVR GM9446

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 ГБ

Камера (основна / фронтальна): 64+5+2 МП/8 МП

Акумулятор: 6600 mAh

Armor 9 – ще одна модель від Ulefone у цій добірці. Відрізняється великим акумулятором ємністю 6600 mAh, міцним корпусом із алюмінієвого сплаву, непоганою начинкою в контексті продуктивності і навіть наявністю ендоскопа. Працює на базі Android 10 Q з встановленою поверх фірмовою оболонкою.

Як можна помітити, «отворів» під камери Armor 9 цілих 4. Насправді ж окремих сенсорів тут три: основний 64-мегапіксельний Samsung Bright S5KGW1, тепловізор і додатковий для нього модуль, а також датчик глибини на 2 МП для ефекту боке. Що дивує, так це наявність оптичної стабілізації, чого не завезли навіть у дорожчий Armor 11T.

Начинка у девайсу на ігри не розрахована. 8-ядерний чіпсет Helio P90 був представлений у 2019 році та виробляється за 12-нм нормами. Завдяки цьому смартфон не гріється як піч і добре заощаджує заряд. З огляду на це, повністю зарядженої батареї вистачатиме на кілька діб при звичайних сценаріях використання.

Переваги:

Наявність швидкої (18 Вт) та зворотної зарядки.

“Смартфон-швейцарський ніж”: ендоскоп, тепловізор, NFC та ін.

LED-індикація повідомлень.

Камера із оптичною стабілізацією.

IP69K+MIL-STD-810G.

Довго тримає заряд.

Недоліки:

Не найкраще співвідношення «ціна/начинка».

BLACKVIEW BV9900 PRO



Процесор / Відеоприскорювач: MediaTek Helio P90/PowerVR GM9446

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 ГБ

Камера (основна / фронтальна): 48+16+5+2 МП/16 МП

Акумулятор: 4380 mAh

Третій бренд, що фігурує у добірці – Blackview. Традиційно для всіх смартфонів даної компанії модель BV9900 Pro отримала міцний корпус, виконаний із пластику з прогумованим покриттям. Верхня та бічні грані більш укріплені: тут використовується метал.

Що стосується камер у пристрої є чотири задніх модулі на чолі з основним об’єктивом на 48 МП Sony IMX582 Ermor RS. Для смартфонів середнього сегмента цілком хороша оптика, але якщо винести за дужки наявність тепловізора, можна знайти і краще. Також є 16-мегапіксельний ширококутний сенсор, датчик глибини сцени для портретних фотографій та FLIR.

Залізо у Blackview BV9900 Pro встановлено аналогічне попередньому смартфону від Ulefone, а значить у плані продуктивності вони ідентичні: у повсякденному використанні проблем не буде, але в багатьох іграх доведеться жертвувати якістю графіки. По автономності картина цілком стандартна. Акумулятора на 4380 mAh точно вистачить щонайменше на добу.

Переваги:

Швидка (10 Вт) та бездротова (15 Вт) зарядка.

Підтримка NFC, USB OTG.

Якість денних фотографій на головну камеру + OIS.

Міцний корпус із металевими вставками.

Яскравий IPS-екран з високою роздільною здатністю.

Недоліки:

Дуже маркий корпус («гумова» кришка швидко збирає сміття).

Не найактуальніша версія ОС: Android 9.

BLACKVIEW BV9800 PRO

Дисплей: 6.3 дюйма, роздільна здатність 2340 × 1080

Процесор / Відеоприскорювач: MediaTek Helio P70 / Mali-G72 MP3

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ

Камера (основна / фронтальна): 48+5 МП/16 МП

Акумулятор: 6580 mAh

Слідом за Blackview BV9900 Pro йде трохи спрощена модель BV9800 Pro. Відмінності між пристроями є у всьому: камери стали трохи простішими, процесор тепер менш продуктивний, запас оперативної пам’яті зменшився. Разом з тим є позитивна динаміка: сильно збільшили ємність акумулятора, а також завезли більший дисплей діагоналлю 6.3 дюйм.

Крім головної особливості у вигляді тепловізора FLIR, що поєднує всі девайси з рейтингу, смартфон має подвійну основну камеру. Стандартний модуль встановлений від Sony (IMX586, F/1.70) з роздільною здатністю 48 МП. Об’єктивів для макро або ширококутних знімків немає, але є 5-мегапіксельний сенсор глибини. Далі все “за стандартом”: автофокус, спалах, зйомка FHD 30fps. Фронталка на 16 МП також може писати FHD в 30fps.

Серцем Blackview BV9800 Pro стала однокристальна система Helio P70 від MediaTek. Загалом процесорна частина тут досить сучасна, та й пам’яті достатньо. Цього вистачає для того, щоб смартфоном можна було комфортно користуватися без постійних лагів. Проте, для геймінгу такого чіпсету вже замало: пограти можна, але тільки на середньо-низьких налаштуваннях.

Переваги:

Час автономної роботи.

Бездротова та швидка зарядка (10 та 18 Вт відповідно).

Міцний корпус та захисне скло Corning Gorilla Glass 3.

Сертифікати захисту IP69K, MIL-STD-810G

Є NFC, роз’єм mini jack 3.5 mm.

Фото на головну камеру.

Недоліки:

Дуже важкий (важить понад 320 г).

Слабке GPU для ігор.

Версія ОС: Android 9.

CATERPILLAR S60

Дисплей: 4.7 дюйма, роздільна здатність 1280 × 720

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 617 /Adreno 405

Пам’ять (оперативна/вбудована): 3/32 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 13 МП / 5 МП

Акумулятор: 3800 mAh

Останнім пристроєм у добірці став Caterpillar S60. Якби вибір серед таких специфічних смартфонів був більшим, модель навряд чи потрапила б до списку через свої характеристики. Втім, вибирати не доводиться, оскільки ринок таких телефонів дуже бідний. У самому S60 можна відзначити непогану батарею та фірмову захищену конструкцію.

Від пристрою, представленого у 2016 році та мало призначеного для масового використання, якісної оптики не чекаєш. На тильній частині корпусу знаходиться 13-мегапіксельна камера та сенсор FLIR. Фронтальний об’єктив на 5 МП. Для своїх цілей (зняти виміри, скористатися тепловізором тощо) підійде, але не більше.

Однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 617, встановлену в смартфоні, на даний момент вже можна вважати застарілою. Про ігри доведеться забути, але для решти завдань девайс цілком зійде. Внутрішнє сховище невеликого об’єму, але його можна розширити за допомогою SD Card. Заряд S60 тримає близько доби з невеликими похибками з обох боків.

Переваги:

Дуже гарна яскравість IPS-екрана (540 cd/m²).

Стійке до подряпин скло Gorilla Glass 4.

Ударостійкість та водостійкість: IP68, MIL-STD-810G.

Найдоступніший тепловізор у смартфоні.

Недоліки: