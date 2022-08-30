Українців застерегли від надання доступу до Wi-Fi сусідам та знайомим
Експерт із кібербезпеки Юрій Порошко попередив про небезпеки, які загрожують при підключенні сторонніх до вашої мережі Wi-Fi. Про це він розповів в інтерв’ю GSMinfo.
Він зазначив, що зловмисники можуть з чужих IP-адрес поширювати фейки, шахрайські розсилки та інший заборонений контент. Слідчі можуть вирахувати джерело, і в такому разі абоненту доведеться доводити, що він не має жодного стосунку до цих протиправних дій.
Є, за словами Порошко , кілька причин, з яких до роутера можуть отримати доступн сторонні сторони. «Можливо це використання якихось старих ненадійних алгоритмів шифрування в роутері. Також можливе використання слабкого пароля чи взагалі відсутність пароля. Також причиною несанкціонованого підключення може бути якась застаріла прошивка роутера», – сказав він.
Виявити крадіжку трафіку можна підключившись до роутера як адміністратор та перевірити, хто саме ним користується. Проте експерт визнав, що для звичайних користувачів це може виявитися важким завданням.
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