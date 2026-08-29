Повний “фарш”: Oppo готує перший смартфон одразу з трьома 200-Мп камерами

Гонка камер у смартфонах виходить на новий рівень. За даними відразу кількох відомих інсайдерів, Oppo готує Find X10 Pro Max, який може стати першим серійним смартфоном у світі з трьома 200-мегапіксельними камерами на задній панелі.

Йдеться не просто про додавання ще одного сенсора з високою роздільною здатністю. 200 Мп нібито отримають усі три основні модулі: головна камера, телеоб’єктив і навіть ультраширококутна камера. Останнє особливо цікаво, адже у серійних смартфонах 200-Мп ультраширококутних камер поки фактично не було.

Для порівняння, Find X9 Ultra вже став одним із найамбітніших камерофонів Oppo та використовує два сенсори на 200 Мп. У новому поколінні компанія, схоже, хоче усунути традиційну проблему флагманів, коли якість фото помітно падає при переході з основної камери на ультраширококутну.

Oppo Find X9 Ultra

Головна камера отримає новий сенсор Samsung

Основою системи має стати новий Samsung ISOCELL HPC із роздільною здатністю 200 Мп.

Samsung уже офіційно представила цей сенсор. Він використовує технологію DeepPix, яка збільшує кількість світла, що може накопичувати окремий піксель, та розширює динамічний діапазон. Також заявлена підтримка однокадрового 16-бітного HDR.

За даними Samsung, нова структура дозволяє на 60% збільшити Full Well Capacity порівняно з попереднім поколінням. На практиці це має допомогти краще зберігати деталі одночасно у дуже світлих і темних ділянках кадру та зменшувати шум.

Висока роздільна здатність також дає більше можливостей для цифрового кадрування без різкої втрати деталізації.

200 Мп для ультраширокої камери — навіщо це потрібно

Саме третя камера може виявитися найцікавішою частиною Find X10 Pro Max.

Ультраширококутні модулі навіть у дорогих смартфонах часто мають менший сенсор і поступаються основній камері вночі, під час запису відео та при збільшенні окремих ділянок кадру.

200-Мп сенсор потенційно дозволить Oppo використовувати ультрашироку камеру не тільки для пейзажів. Великий запас роздільної здатності можна застосувати для макрозйомки, електронної стабілізації відео та кропу без значної втрати якості.

Oppo Find X7

За попередніми витоками, телеоб’єктив також отримає 200-Мп сенсор. Додатково згадується окремий 3-Мп мультиспектральний датчик, який може допомагати камері точніше визначати кольори та освітлення.

Смартфон можуть представити вже восени

Інші характеристики Find X10 Pro Max поки менш визначені. Йому приписують майбутній 2-нм процесор MediaTek Dimensity 9600 та великий LTPO OLED-дисплей. Різні джерела згадують діагональ від 6,78 до 6,89 дюйма.

Презентація серії Find X10 очікується восени 2026 року — найчастіше у витоках фігурують вересень або жовтень.

Втім, головне застереження залишається незмінним: Oppo ще не підтвердила конфігурацію з трьома 200-Мп камерами офіційно. Інформація надходить від інсайдерів, хоча її вже незалежно підтвердили кілька джерел.

Якщо витоки справдяться, Find X10 Pro Max стане не просто черговим флагманом із великою цифрою на коробці. Oppo фактично спробує зробити так, щоб користувач отримував однаково високий рівень деталізації незалежно від того, якою з трьох камер він знімає.