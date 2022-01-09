Стало відомо, яка річ була у кожної знатної жінки в Середньовіччі

Деякі предмети побуту минулих часів викликають у сучасної людини подив. Навіть побачивши їх на фото чи в музеї, люди не можуть зрозуміти — що це таке? Навіщо був потрібний такий предмет?





Тим не менш, річ, зображену на фото, колись мала будь-яка дама, що поважає себе, в Середні віки і період Ренесансу. І навіть проходила спеціальне навчання щодо використання цих предметів.

Що це таке? Чому кілька століть ці предмети були справжніми хітами європейської моди?

Зберегти спідницю

Річ на фото є досить поширеним взуттям Середньовіччя та епохи Відродження.

Чопіни, цоколі або п’янеллі — так називали взуття на неймовірно високій платформі.

Чопіни

Починаючи з XIV століття, в таких туфельках ходила більшість знатних і багатих дам по всій Італії та в Іспанії.

Спочатку приводом одягнути взуття на високих платформах стали особливості побуту Середньовіччя. У містах панував страшний бруд. Навіть бруковані вулиці були вкриті нечистотами, тому що без каналізації їх просто вихлюпували з вікна.

Вузькі вулиці не дозволяли їздити у каретах. Жінкам доводилося хоча б від паланкіна до дверей пройти пішки. Довгі спідниці дорогих суконь були б безнадійно зіпсовані.

Жінка в чопинах

І жінки знайшли вихід – одягали чопи на високій дерев’яній або пробковій платформі в 10-12 см. Вони рятували їх від зіткнення з брудом.

Але згодом роль чопінів змінилася.

Височіти над натовпом

Поступово чопи з суворої необхідності перетворилися на символ високого статусу, знатного походження чи багатства.

І тоді почався ярмарок марнославства: щоб піднятися над натовпом у буквальному значенні слова, дами замовляли все більш і більш високі чопини. Аристократки доходили до божевілля: відомі чопини заввишки півметра і вище. Чопіни робили розкішними, з мереживами, коштовностями, майстерним оздобленням.

Ходити на таких було небезпечно, а хода ставала смішною. Жінки довго вчилися пересуватися і навіть танцювати у чопинах. Були спеціальні викладачі танців у чопинах, яких красуні запрошували додому.

Прислуга допомагає жінці йти в чопинах

Але на вулиці в такому взутті можна було йти тільки за підтримки спеціальної прислуги. І навіть з нею жінки ризикували переламати ноги на бруківці або у вуличному бруді.

У Венеції було запроваджено офіційний закон — заборона на чопини вище 7,5 см. Але красуні його ігнорували.

Верх чопинів ховався під спідницею, довести, що їхня висота порушує закон було неможливо.

В Іспанії ж обмежень не було, і пристойна дама мала по парі розкішних чопинів до кожного плаття.

Дуже високі чопини

Мода на платформи поступово зійшла нанівець у XVII столітті. Але не через розсудливість дам. Просто чопини взяли на озброєння робітниці громадських будинків. Це взуття все частіше стало асоціюватися не зі знатністю. Тому у найвищих прошарках населення носити чопи перестали.

Але звідки взялося таке дивне взуття? Хто і коли його вигадав?

Історія замовчує…

Досі заперечується походження чопінів.

Одні дослідники вважають, що середньовічні модниці взяли на озброєння подобу котурнів, які носили актори у давньогрецьких театрах.

Інші вважають, що в Італію чопини потрапили з купцями із Азії, де подібне взуття було відоме з давнини.