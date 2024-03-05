Чи плачуть тварини, коли їм сумно: відповідь експертів

Чи можуть тварини відчувати смуток? І якщо так, то чи плачуть вони, подібно до людей?

Сльози корисні як для наших очей, так і для очей багатьох інших тварин. У більшості ссавців, рептилій і птахів є слізні залози, що виділяють водянисту рідину. Точні концентрації біохімічних компонентів сліз різняться у різних видів тварин, вони також розвивалися під час адаптації до навколишнього середовища.

Існує три типи сліз. Це базальні сльози (залози виділяють їх спонтанно й утворюють на рогівці захисну поживну плівку), рефлекторні сльози (утворюються у відповідь на зовнішній подразник: наприклад, травму ока), емоційні сльози (викликані психічним станом).

Є безліч гіпотез з приводу того, чому ми плачемо. Хороший плач може допомогти нам впоратися з проблемами, сигналізуючи про емоційний біль, стрес або вразливість. Наші сльози можуть впливати на людей, які нас оточують, зміцнюючи соціальні стосунки, заохочуючи співпрацю і пригнічуючи агресію, або викликаючи в інших турботу, допомогу чи захист.

Сьогодні вчені сходяться на думці, що емоційні сльози дійсно притаманні тільки людині. Хоча є й наукові факти, які говорять про те, що подібне є й у тварин, але в іншому вигляді. Наприклад, хоча багатьом дорослим тваринам невигідно демонструвати слабкість, більшість молодих тварин плачуть без сліз, подаючи сигнали своїй матері. Молоді олені під час стресу та голоду виробляють секрет із залози трохи нижче ока, на яку теж реагує їхня мати.

Під час дослідження 2022 року фахівці виявили, що у собак виділяються сльози під час возз’єднання зі своїм господарем. Гормон окситоцин, який відповідає за підтримку зв’язку, запускає цю реакцію.

Дослідники також зафіксували, що домашні свині “плачуть” у поганих умовах на фермі. Особливо це проявляється у вигляді сильного червоного забарвлення під очима. У свиней ці виділення також виникають внаслідок стресу. Щури демонструють те саме явище, яке іноді називають “кривавими сльозами”. Посилюється ця реакція під час стресу.