Названі продукти, які небезпечно вживати при коронавірусі
Медичний блогер Філіп Кузьменко розповів, від яких продуктів варто відмовитися під час лікування від коронавірусу. Особливо важливо знати, які продукти ускладнюють одужання тим, хто хворіє вдома, так як в лікарнях раціон пацієнтів контролюється фахівцями.
В першу чергу, вважає Кузьменко, при COVID-19 слід підтримувати водно-сольовий баланс в організмі, так як існує високий ризик зневоднення. Тому їжа з підвищеним вмістом солі повинна бути виключена з меню. Також необхідно утриматися від спиртного, щоб не послаблювати імунітет в період, коли він піддається сильному навантаженню.
«Не можна їсти велику кількість солоної риби, солоних огірків і так далі. Замість цього варто пити більше води. Також, і це найголовніше, треба обмежити вживання алкоголю, оскільки він сприяє зневодненню в першу чергу » , – пояснив блогер.
Крім іншого, солона їжа згущує кров. За словами Кузьменко, збільшення кількості кров’яних клітин і «витягування» з них рідини сіллю може побічно вплинути на перебіг захворювання і затягнути одужання.
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