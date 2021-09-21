Названо 10 місць, які місцеві жителі вважають входом в Пекло

Раніше існувала легенда, що Пекло знаходиться під землею, в самому її центрі. Однак багато наземних або відносно наземних місць, які відомі своїм містичним минулим, сприймаються місцевими жителями як портал в потойбічний світ або вхід в чистилище.





Які місця отримали таку славу?

Чистилище Святого Патрика

Містичне місце знаходиться в Ірландії на острові Стейшн. Протягом півтори тисячі років сюди приходили прочани, які не їли і не пили три дні, стоячи босими ногами на каменях. Вони йшли на викуп своїх гріхів в так звану «диру Патрика». Деякі навіть стверджували, що бачили справжній вхід в Пекло. Так, наприклад, один лицар, часів середньовіччя, на ім’я Оуен говорив, що нібито бачив демонів і страшний висячий міст, який вів у пекло. З початку 17 століття з невідомих причин в печеру заборонено входити.

Озеро Курція

Це озеро розташоване на території Риму. Хоча на даний момент воно сильно висохло і більше нагадує вкрай маленький ставок. Існує легенда, що за часів облоги римлян саме в цьому місці стався розлом грунту, який, як говорили, вів до самого центру землі. Провидці оголосили, що Рим буде цілий лише в тому випадку, коли віддасть Пеклу, що відкрилося найцінніше. Маркус Курцій, вже старіючий римський воїн, сказавши, що цінніше мужності і знаряддя нічого немає, з власної волі кинувся вниз.

Гора Гекла

Гекла – це ісландський вулкан, який почав вивергатися на початку 11 століття і до цих пір не дає спокою місцевим жителям. Лаву, що виходить назовні було видно навіть морякам, які перебували на великій відстані від вулкана. Моряки відомі своєю любов’ю до забобонів, тому припущення, що саме на горі Гекла знаходиться вхід в Пекло, яке подібним чином дає про себе знати, здобуло в морських колах велику популярність. Навіть в даний час існує повір’я, що саме поряд з Гекла влаштовують свої збіговиська відьми і демони.

Печера сивілли

Сивіллою, згідно з міфами Стародавньої Греції, називали жінок-пророків, відунів, які були пов’язаними з певним богом або храмом. Так, наприклад, Кумська сивілла здійснила угоду з Аполлоном і отримала безсмертя. Однак вона не врахувала одного – вічна молодість в безсмертя не входила. Тому з часом відьма перетворилася на старезну і страшну бабу і тому, щоб не показувати свою зовнішність, вона озвучувала пророцтва, ховаючись в найвіддаленішому кутку печери.

Фенду

Розташоване на горі китайське містечко Фенду є містом-примарою, оскільки присвячене мертвим. В якості назви міста були обрані імена двох чиновників, які прийняли рішення медитувати до тих пір, поки їм не дарують вічне життя. З’єднання імен цих чоловіків дало назву міста, яке дослівно перекладається як «Король пекла». У давні часи місто піддавалося повеням. Посилення статусу моторошного місця було і після того, як в період правління династії Тан в місті були побудовані храми і статуї, присвячені загробному життю. За легендами, мертвим в цьому місті потрібно було пройти через три етапи, щоб врятувати свою душу, інакше їм належало згинути в пеклі.

Лерна

У давньогрецькій міфології Лерна є батьківщиною безсмертної дев’ятиголової гідри. Також на території цієї місцевості знаходилася велика кількість озер і боліт. Одне озеро, згідно з міфами, не мало дна і було входом в підземне царство Аїда.

Замок Гоуска

Чеський замок Гоуска був побудований в 13 столітті для того, щоб перекрити собою прірву, яка видавала вкрай неприємні запахи. Жителі вважали, що це було не що інше, як ворота в Пекло. Саме тому вони вирішили побудувати на цьому місці каплицю – священне місце буде утримувати злі сили. Дивно, що ніяких оборонних споруд не було побудовано. Замок мав лише спеціальні стрілецькі місця, вікна яких були спрямовані не назовні, а всередину. Виглядало це так, ніби головним завданням замку був захист від когось, хто міг жити в прірві.

Ертале

Цей ефіопський вулкан має найбільше озеро з лави. Температура в Ертале іноді перевищує 1000 градусів Цельсія. Потоки магми, що стікають по горах – явище в цих місцях досить часте. Саме тому місцеві жителі прозвали Ертале «воротами в Пекло».

Флегрейські поля

Ці поля за часів Стародавньої Греції були популярним місцем багатих людей. Знаходилися вони поруч з Везувієм і вважалися місцем проходу в загробний світ. Грунтувалися такі повір’я на тому факті, що Флегрейські поля розташовувалися на вершині кратера. Через це частими явищами на полях є виверження гейзерів, грязьових джерел, випарів сірки.

Плутоніум в Ієраполісі

Плутоніум – це печера в турецькому храмі міста Іераполіс, яка розташована за воротами з каменю. Названа вона на честь бога підземного світу – Плутона. Розповідали, що птиці, які підлітають до кам’яних воріт, раптово падали на землю без ознак життя. Бики, яких приносили в якості жертви, вмирали, ледь переступаючи через ворота, а жерці при цьому залишалися здоровими. Підвищена смертність тварин, за словами вчених, пов’язана з великою концентрацією вуглекислого газу, який витає в цих місцях, тому що печера знаходиться поруч з вулканічним розломом.