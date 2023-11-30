Налаштування Android, яке потрібно вимкнути на більшості смартфонів

Якщо на вашому смартфоні є Google сервіси, буде незайвим перевірити одне з налаштувань, яке має велику фонову активність.

Відкрийте налаштування – Google – Налаштування для додатків Google – Пошук, Асистент і голосове керування.

У меню “Повідомлення” відключіть пункти, які вас не цікавлять, а потім (у низу сторінки) відкрийте меню “Ваші теми та ін.”.

У ньому знаходиться налаштування, яке у фоновому режимі використовує місце розташування (використовуючи Wi-Fi, Bluetooth і мобільний інтернет), для показу повідомлень.

Крім цього перевірте налаштування персоналізації. Для цього в меню “Google” перейдіть у пункт “Персоналізація з урахуванням загальних даних” і вимкніть усі застосунки, крім YouTube.

Ці прості дії дадуть змогу заощадити заряд акумулятора й обмежити кількість даних, що передаються для показу реклами.