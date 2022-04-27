Ознаки інтернет-залежності та способи вирішення цієї проблеми

Ще ніколи проблема інтернет-залежності не стояла так гостро, як у 2022 році. Розвивається вона непомітно, що робить її максимально небезпечною. Як вирішити проблему та визначити її розвиток на ранніх етапах? Про це йтиметься у нашому спеціальному матеріалі.





Ознаки інтернет-залежності

Спочатку розберемося які в інтернет-залежності є ознаки. Якщо почати боротися з ними на ранньому етапі, можна уникнути серйозних наслідків.

Прихильність до соцмереж

Найпомітнішою ознакою наявності інтернет-залежності є підвищена прихильність до соцмереж. Якщо ви, не помічаючи того, витрачаєте цілі години на соцмережі і постійно оновлюєте свою сторінку — вам варто почати займатися вирішенням цієї проблеми.

Відсутність контактів у реальному житті

Ще однією ознакою інтернет-залежності є мінімізація контактів у реальному житті. Тобто замість умовної прогулянки з другом чи подругою ви обираєте посидіти вдома за комп’ютером в інтернеті.

Що робити?

Як би дивно не звучало, але якщо у вас є проблема, вирішити її можна лише одним способом перестати сидіти в інтернеті. Так, звучить страшно, але це єдиний метод, що діє. Якщо зробити це відразу не виходить, можна поступово знижувати кількість часу, який ви витрачаєте на інтернет. Щоб було ефективніше, ставте будильник або таймер. Пройшла задана кількість часу — геть із всесвітнього павутиння.

Багато хто використовують інтернет, коли йому нема чим зайнятися. Тому якщо ви знайдете собі якесь хобі або справу в реальному житті, потреби сидіти в мережі не буде. Запишіться на танці, почніть ходити до спортзалу. Загалом, потрібне щось, що відверне вас від інтернету.