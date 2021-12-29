Как часто необходимо менять моторное масло?

Вопрос о частоте замены машинного масла, казалось бы, давно снят с повестки дня. Однако, как показывает практика, многие владельцы авто часто пропускают крайний срок для замены смазки, что негативно сказывается на функционировании внутренних узлов транспортного средства. Давайте окончательно развеем все мифы.





Для чего необходимо моторное масло?

Сначала разберемся, для чего вообще заливать моторное масло в ТС. Вот основные моменты:

При эксплуатации двигателя любого типа между механизмами возникает трение. Оно приводит к нагреву мотора, что грозит его выходом из строя. Масло обволакивает все детали, снижая трение и обеспечивая плавность работы подвижных механизмов.

У любого масла для автомобиля есть свой срок эксплуатации. Со временем оно теряет рабочие характеристики и перестает защищать детали от трения. Именно поэтому важно вовремя сменить смазку для предотвращения поломки узлов.

Рекомендации по замене масла для разных двигателей

У каждого транспортного средства предусмотрен свой срок по эксплуатации моторного масла. Он зависит от многих факторов, но основной – тип двигателя и его пробег:

бензиновый – производители рекомендуют заливать новую смазку через каждые 15 тыс. км пробега;

турбированный – пробег сокращается до 10 тыс. км;

дизельный – замена смазки также осуществляется каждые 10 тыс. км.

При этом существуют смазки длительного использования, действие которых может быть продлено на 5 тыс. км и более. Всегда обращайте внимание на рекомендации производителя автомобиля и смазочного продукта для предотвращения поломки мотора и сопутствующих механизмов.

Также стоит обращать внимание на тип продукта. Сегодня различные производители предлагают минеральные смазочные материалы, а также синтетику и полусинтетику. Последний вариант считается наиболее качественным, однако его использование целесообразно для дорогих транспортных средств и спортивных автомобилей. Использование полусинтетических продуктов подойдет для большинства машин, при этом минеральная смазка также обладает неплохими характеристиками, но требует частой смены.