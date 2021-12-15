Історики розповіли, як у давнину поводилися зі старими людьми

Життя в давнину було важким і небезпечним. Землеробське суспільство ще не знало пенсій та будинків для людей похилого віку, а кочівники не будували домівки і не зупинялися довго на одному місці. У разі низького рівня виробництва та регулярних війн люди похилого віку ставали тягарем.





Як давні народи вирішували питання постарілих членів суспільства?

Вічно молоді кочівники

Дізнатися про звичаї стародавніх кочівників можна за працями грецького історика Геродота, який жив у V столітті до н.е. і написав твір про Велику Скіфію.

Під скіфами в Античності мали на увазі широку спільність кочових племен, які мешкали від кордонів сучасної Болгарії до Китаю. Так чи інакше ці кочівники мали схожу культуру та традиції.

Виходячи з активного способу життя скіфів, а також частих військових зіткнень із сусідами за ресурси та кочівлю, смерть, що не настала від меча, вважалася ганьбою.

Воїни скіфів

Загалом, ставлення до літніх та хворих членів суспільства було негативним. Плем’я не могло довго затримуватися на одному місці і було технічно позбавлене можливостей брати немічних та старих людей з собою. Щоб не наражати орду на небезпеку, слабких і важко хворих людей вбивали.

Згідно з Геродотом, постарілий воїн був зобов’язаний визначити час своєї загибелі. Якщо цього не відбувалося у бою, то плем’я влаштовувало релігійне свято, де чоловіка заколювали мечем, а потім з’їдали. Передбачалося, до похилого віку міг дожити лише великий воїн, тому через ритуал канібалізму одноплемінники сподівалися отримати частину його сили.

Осілі народи

Землеробські племена мали більше простору для маневру, ніж кочівники. Їм не потрібно було переміщатися з місця на місце, а врожайні роки могли давати надлишки, які накопичувалися та дозволяли утримувати “непрацюючі роти”.

Наприклад, у стародавніх слов’ян існував звичай кругової поруки. Якщо літня людина не мала сім’ї, турботу про неї накладали на сусідів. Втім, так було не завжди.

Старий розповідає казки

Згідно з даними українських етнографів, за відсутності можливостей для догляду, глава сім’ї садив безнадійно хвору людину на сани та відвозив до лісу. Така практика фіксувалася аж до кінця ХІХ століття!

Однак, не треба думати, що подібними речами грішили лише в Азії та Східній Європі. Звичай геронтоциду був властивий усім давнім суспільствам.

Перші пенсії та будинки для людей похилого віку

Києво-Печерський монастир

Офіційно, перші будинки для людей похилого віку з’явилися в IV столітті і були представлені християнськими монастирями. В Київській Русі дбати про людей похилого віку з X століття. Це відбувалося шляхом переходу до християнства та відкриття нових монастирів. При цьому кошти на утримання мали приносити парафіяни або самі старі, випрошуючи милостиню.

А ось першу пенсію почали виплачувати у Стародавньому Римі, починаючи з часів Цезаря. Зрозуміло, така пенсія належала тільки легіонерам.

Загальну пенсію вперше запровадили в Арабському халіфаті у VII столітті. В ісламських країнах існував окремий податок — закят із мусульман та джизью з іновірців. Отримані гроші йшли на забезпечення сиріт, вдів, інвалідів, людей похилого віку і просто жебраків.