5 способів використання USB-порту на роутері

Часто виробники роутерів передбачають на задній панелі мережного маршрутизатора USB-порт . Розглянемо які дії можна виконувати з його допомогою. Майте на увазі: якщо на вашому пристрої є роз’єм USB, це не означає, що ви можете використовувати його для кожної з наведених нижче функцій – багато залежить від того, які можливості дозволив використовувати виробник.





Перевірте документацію вашого роутера, щоб дізнатися, які функції USB він підтримує. Якщо ви хочете встановити кастомно прошивку користувача, слід перевірити список сумісності функцій для вашої моделі роутера – іноді його потужність не дозволяє задіяти ті чи інші можливості.

1. Загальний доступ до жорсткого диска

Найкращий спосіб поділитися простором на жорсткому диску з усіма домочадцями – це використовувати виділений пристрій NAS (мережеве мережеве). Але більш економічне рішення — підключення накопичувача до роутера.

У меню роутера зазвичай пропонується один або кілька варіантів спільного використання диска. Часто жорсткий диск можна використовувати як локальний ftp-сервер . А крім обміну файлами між усіма пристроями в мережі або доступу до мультимедіа, підключений до роутера диск є ідеальним місцем для створення резервних копій .

2. Домашній медіасервер

Окремі маршрутизатори можуть виступати як медіасервер. Наскільки добре роутер працює як медіасервер, залежатиме від швидкості його процесора.

3. Загальний доступ до принтера в мережі

Принтери з підтримкою Wi-Fi не рідкість, але якщо у вас вже є принтер з роз’ємом USB, роутер може виступати як сервер друку, дозволяючи будь-якому користувачеві мережі друкувати зі свого комп’ютера на приєднаний принтер .

4. 4G-модем

Якщо вам необхідно забезпечити доступ до бездротової мережі поза домом, то через USB-роз’єм до роутера можна підключити 4G-модем . Ця функція у роутерах зустрічається відносно рідко.

5. Локальне сховище

Якщо у роутера є вбудована пам’ять або слот для картки пам’яті , то можна організувати невелике загальне локальне сховище , наприклад, створити папку з документами або фото та розшарити її для всієї родини.