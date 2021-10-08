Чудернацька Європа: чому в Англії два окремих крани для гарячої та холодної води

Для багатьох туристів Англія здається країною, де все зовсім навпаки: і лівосторонній рух на дорозі, і віконниці відкриваються чомусь назовні, а не всередину, як це прийнято в Україні.





Також приїжджі можуть здивуватися, просто зайшовши у ванну і не виявивши змішувачів у кранів. Так, у жителів Англії дійсно завжди встановлено у ванній кімнаті два різних краники для гарячої та холодної води.

Чому ж Британія наполегливо продовжує це робити?

Юридично закріплене табу

Виявляється, пояснення такої ситуації можна відшукати в нормативних актах. В Англії існує особливий закон, що забороняє встановлювати технології, які змішують потоки води різних температур. Грунтується ця заборона на відсутності котелень і централізованого опалення як такого.

Так було не завжди. Раніше спеціальні герметичні баки, які були призначені для підігріву води, виготовлялися з неякісного матеріалу. Він піддавався іржі і ставав джерелом окису, шкідливої для людського організму речовин. Внаслідок цього воду просто не можна було вживати, тому що в ній накопичувалася концентрація шкідливих мікроорганізмів.

З метою загальної безпеки в Британії і ввели закон про заборону змішування води різних температур. Тому зараз багато будинків оснащені бойлерами або колонками.

Старі будинки

Не малою складовою житлового фонду Британії є будинки, побудовані в 19-му і на початку 20-го століття. До цього періоду змішувачів і спеціальних клапанів, які знає сучасність, не існувало – вони були винайдені та впроваджені пізніше.

Існують навіть ще більш старі споруди, які при цьому є придатними для житла. Уже порівняно пізніше в таких будинках гаряча вода проводилася окремо, в результаті чого і з’явилися різні крани.

Так історично склалося …

Як відомо, англійці відрізняються своїм пристрасним дотриманням традицій. Виявляється, що існують традиції, пов’язані з умиванням, які теж пояснюють наявність окремих кранів.

У кожної раковини на ланцюжку висить пробка

Британці вмиваються інакше в порівнянні з тим, як це роблять, наприклад, українці. Перш ніж приступити до вмивання, вони затикають умивальник пробкою і набирають за допомогою різних кранів воду необхідної для них температури. Виходить нібито імпровізований таз з водою, в ньому британці і споліскують свої руки. Далі вологі руки просто витираються за допомогою рушника.

Миття посуду відбувається подібним же чином, за допомогою спеціального клапана для закриття зливу і набору води. Саме тому у всіх умивальниках Англії крім пари різних кранів можна виявити і пробку на ланцюжку, які в Україні, наприклад, зустрічаються тільки у ванні. Так вимагають традиції.

Економічне обгрунтування

Історія і закон багато в чому пояснюють причини відсутності змішувачів в кранах у англійців. Однак існує і не менш раціональне обгрунтування цього. Відмовляючись від змішування гарячої і холодної води, британці просто економлять.

Наявність змішувача передбачає, що людина, яка відкрила кран, буде якийсь час підбирати потрібну для неї температуру води. Виходить, що витрачений обсяг води буде складатися з двох часових відрізків: момент очікування потрібної температури і безпосереднє миття. Виходить, що, по-перше, витрати на воду будуть в два рази більше; по-друге, чиста вода під час очікування буде просто йти в каналізацію і не використовуватиметься за призначенням.

Жителі Англії вважають це невиправданим марнотратством. Таким чином, в якості причин наявності двох окремих кранів для холодної і гарячої води в Британії можна назвати юридичне закріплення заборони на змішувачі, наявність старих будинків, слідування традиціям і економію.