Стало відомо, чому в американських судах частіше роблять замальовки, а не фотографії

Фотографії міцно увійшли в життя сучасної людини. У багатьох людей, що живуть в розвинених країнах, камера завжди під рукою, адже вбудована в смартфон. Фото це зручний і швидкий спосіб зафіксувати момент. За раз можна зробити кілька кадрів, і вибрати найбільш вдалий.





Перші замальовники

Перше засідання, на якому був присутній замальовник, пройшло ще в 17-му столітті. Тоді йшов судовий процес над салемськими відьмами. З тих пір художники стали періодично з’являтися на судах, щоб відобразити процес, і віддати малюнок в ЗМІ.

Замальовка зі справи салемських відьом

У 1950-х в газетах все частіше стали з’являтися фотографії, але суди ставилися до фотографів негативно. Існувала навіть повна заборона на фото і відеозйомку в залах суду. Художників теж не вітали на засіданнях, але ставилися до них лояльніше. У 1980-их камери, нарешті, дозволили, але деякі судді все ще забороняють їх використання під час розглядів.

Як використовують замальовки?

Після засідання багато малюнків продаються журналістам. У деяких ЗМІ є свої особисті замальовники. вони малюють дуже швидко, щоб картинку можна було відправити в найближчий ефір. Деякі малюнки відправляються в музеї і картинні галереї. Інші купуються для приватних колекцій. Є і художники, які роблять виставку зі своїх робіт.

Відволікання від процесу

Перші фотоапарати були громіздкими, а їх спалахи засліплювали людей. Пізніше, звичайно, вони стали менше, але людина з камерою все одно сильно відволікала від процесу, оскільки їй доводилося переміщатися по залу.

Перші фотоапарати

Крім того, фотографи заради гарного кадру нерідко виходили за рамки дозволеного, що природно не подобалося суддям. Через людину, яка робила фото, могло зірватися засідання. Тому камери заборонили.

Художник в цьому плані був зручніше. Він сідав на місця для публіки і тихо, не відволікаючи на себе учасників суду, робив замальовки. Тому їх допускали на слухання.

Приватне життя важливіше

Для американців недоторканність приватного життя дуже важлива. Фотографи, прагнучи охопити якомога більше, фотографують всіх і все. А деяких учасників не влаштовує, що вони можуть засвітитися на фото. Особливо якщо воно потрапляє в газети або на телебачення. Художник же, як правило, обмежується основними учасниками засідання, малюючи суддів і підсудних.

Журналістські звички

У гонитві за «соковитим» кадром, фотографи часто вибирають моменти для фото, які викликали б найбільший інтерес у публіки. Крім того, камера може викрити те, що показувати не можна. Художники намагаються замалювати загальний настрій процесу, зупиняючись на важливих моментах, наприклад, на емоціях підсудного.

А ще фотографи можуть забути відключити спалах

Зараз все більше суддів допускають фотографів на судові засідання, а популярність замальовників згасає. Проте художники все ще стають в нагоді під час розгляду резонансних кримінальних справ, і тих на які заборонено входити фотографам.