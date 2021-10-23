Експерти розповіли, як прискорити роботу додатків та ігор на Android-смартфоні

Тонке налаштування смартфона майже завжди займає досить багато часу, а часто і зовсім не має сенсу, так як все що підходить для однієї програми, абсолютно неактуально для іншої.





Зараз досить багато людей цікавляться, чи можливо прискорити додатки та ігри на смартфоні? Ця стаття є нашою відповіддю на це питання.

Для початку варто розуміти, що система Android (як і будь-яка інша) зобов’язана вміти переводити написаний програмістом текст в машинний код, саме для цього й існують так звані компілятори.

Ми не будемо забивати вам голову теорією і знаннями, які вам навряд чи знадобляться, скажемо лише, що методи компіляції додатків можуть бути різними.

Завдяки командам які ви виявите нижче, ви самі зможете вибирати як налаштувати ту чи іншу програму, а може і зовсім захочете залишити все як є. Для виконання всіх операцій вам знадобиться смартфон, провід живлення, комп’ютер і близько десяти хвилин вільного часу.

Для початку завантажуєте архів, в якому міститься драйвера і програма для налаштування. Разархівовуєте їх і встановлюєте драйвер (якщо не робили цього раніше).

Потім берете смартфон, включаєте в меню «Для розробників» налагодження по USB і підключаєте смартфон до комп’ютера вибравши режим «Передача файлів / Android Auto».

Відкривши папку «Програма», впишіть в адресному рядку – cmd, далі натискаєте Enter і з’являється нове вікно, в якому потрібно ввести adb devices і знову натиснути Enter.

Якщо після цього напису на екрані видає схоже на те, що ви бачите на зображенні нижче, значить все підключено правильно і можна приступати до основних налаштувань.

Тепер покажемо доступні команди і пояснимо що кожна з них робить:

adb shell cmd package compile -m speed – Зменшення часу запуску додатка

adb shell cmd package compile -m time – Прискорення встановлення оновлень (тільки установки, не отримання)

adb shell cmd package compile -m everything – Загальна оптимізація додатка при якій може бути досягнута максимальна продуктивність.

Таким чином ви самі можете вибрати як саме ви хочете налаштувати роботу тієї чи іншої програми у вашому смартфоні. Припустимо ми хочемо зробити загальну оптимізацію додатка «Камера» (мод Google камери для Redmi Note 10 Pro).

Для цього ми роблю довге натискання на його значок і зайшовши в пункт «Про програму», натискаємо на «i» (у правому верхньому куті) де нас цікавить рядок «Ім’я пакета» (все це ви можете робити не відключаючи смартфон від комп’ютера, тому це зручно).

Тепер вводимо на комп’ютері обрану команду і додаємо до неї ім’я пакета, щоб вказати який саме додаток хочемо оптимізувати. В кінцевому підсумку команда (в нашому випадку) виглядає так – adb shell cmd package compile -m everything com.android.MGС

Після введення натискаєте Enter, чекаєте появи напису « Success » і можете прискорювати таку програму або просто відключити телефон від комп’ютера.

Єдине, вам потрібно розуміти, що прискорення не береться нізвідки. Крім оптимізації запуску, файли будь-якої програми будуть перерозподілені, через що додаток почне займати більше місця в пам’яті, тому вам потрібно вибрати що важливіше, продуктивність або вільне місце.