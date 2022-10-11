З «Дія» зникла популярна послуга: українцям розповіли, скільки ще доведеться терпіти незручності

З державного застосунку «Дія» раптом зникла одна з найбільш популярних послуг. Йдеться про сервіс, з допомогою якого українці оформляли довідки про статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи) та робили запити на державні виплати для переселенців. З чим пов’язаний збій в додатку «Дія» та коли роботу затребуваної послуги буде відновлено.

Як зазначили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України, послугу вимкнули тимчасово і зараз саме працюють над її вдосконаленням. Як тільки технічні роботи буде завершено, українці знову зможуть оформити статус ВПО та належні їм виплати у додатку «Дія», без необхідності звертатися до відповідних державних установ.

У Мінцифри розповіли, що після оновлення сервісу отримання статусу ВПО та призначення грошової допомоги буде займати лише кілька днів. Раніше ж відповіді на свої запити українці могли чекати по кілька тижнів.

Поки в «Дія» послуга отримання статусу переселенця не працює, громадяни можуть отримати її в режимі офлайн. Відновити роботу сервісу в державному застосунку Мінцифри обіцяє вже до кінця тижня.

Що ж стосується переселенція, які вже оформили довідку простатус ВПО, вона, як і раніше, буде відображатися серед документів у відповідній вкладці застосунку «Дія». Довідки, отримані особисто в Центрах надання адміністративних послуг по всій Україні, також будуть автоматично «підтягуватися» у додаток з державних реєстрів.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня змінили суму компенсації за розміщення на своїй житловій площі внутрішньо переміщених осіб. На засіданні Кабінету міністрів, що відбулося 30 вересня, добові виплати за одну людину збільшили більш ніж удвічі – до 30 грн. Раніше ж компенсація становила 14,7 грн за одного переселенця. Підвищена сума компенсації всім учасникам програми «Прихисток» буде виплачуватися до 1 квітня 2023 року.