Началась ликвидация крупного банка: когда украинцам вернут деньги

В Украине начался процесс ликвидации банка «Сич», который продлится три года, а именно до 10 октября 2025 года. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физлиц. Именно ФГВФЛ теперь обязан вернуть клиентам почти 1,3 млрд. грн., которые хранились на счетах «Сичи».

Закрытие банка «Сич» началось в связи с Национальным банком Украины лицензии, без которой он просто не может продолжать свою работу. Окончательное решение о судьбе банка в НБУ было принято 6 октября. Хотя несостоятельность «Сичи» вернуть долги по кредитам рефинансирования регулятор констатировал еще 9 августа текущего года.

Пока известно, что процедура ликвидации финучреждения продлится следующие три года. При этом Фонд гарантирования вкладов уже готовится начать работу по возвращению клиентам всех их вкладов.

Благодаря тому, что в Украине во время войны действует закон о 100% гарантировании вкладов физических лиц, украинцы получат все свои средства, которые хранились на счетах банка «Сич». Их общая сумма по подсчетам ФГВФЛ сейчас составляет 1,28 млрд. грн.

В Фонде гарантирования вкладов отметили, что все лица, срок депозитов которых истек до 9 октября текущего года, в скором времени будут проинформированы о порядке возврата денег. Вся необходимая информация им будет предоставлена ​​до четверга 13 октября. Остальные клиенты, у которых сроки хранения вкладов истекают позже, также впоследствии смогут вернуть свои средства вместе со всем начисленными процентами.

Напомним, что кроме «Сичи» под угрозой закрытия в августе оказались еще более десятка банков Украины. Среди них Банк ¾, Коммерческий индустриальный банк, Скай банк, Альянс, РВС банк, Украинский банк реконструкции и развития, Аккордбанк и еще несколько отечественных финучреждений. Проблемы с платежеспособностью у них возникли из-за поднятия Национальным банком Украины учетной ставки на 10 пунктов.