Названо речі, від прання яких пральна машина може спалахнути і вийти з ладу

Сучасні пральні машинки можуть впоратися практично з будь-яким завданням. У них перуть не лише одяг, а й взуття, подушки, ковдри та багато іншого. Однак існує «чорний список» предметів, які ні в якому разі не повинні потрапити в барабан вашої пралки. Адже тоді на смітнику може опинитися не тільки зіпсована річ, а й сама пральна машинка.





Натуральна шкіра

Шкіряні речі потребують спеціального догляду. Після прання в машинці на виробах можуть з’явитися тріщини та розводи. Тож якщо ви не хочете зіпсувати шкіряну річ, краще випрати її вручну.

Речі, вкриті шерстю тварин

Якщо випрати в машинці одяг, на якому є шерсть домашньої тварини, ворсинки просто рівномірним шаром розподіляться по його поверхні. До того ж шерсть, пух та волосся можуть потрапити у фільтр пралки й привести до її поломки.

Купальники

Цей елемент гардеробу взагалі варто тримати подалі від пральної машинки. Купальник таким пранням можна довести до вкрай непривабливого стану: він розтягнеться, а кісточки та застібки пошкодяться барабаном машинки.

Ортопедичні подушки

Подушку з ефектом пам’яті пральна машинка зробить просто непридатною до використання. Її наповнювач являє собою спеціальну піну, яка у барабані машинки подрібниться і втратить свої властивості.

Речі з мікрофібри

Мікрофібра – дуже делікатний матеріал. Під час прання в машині він може розтягнутися та пошкодитися. То чи варто ризикувати?

Капелюхи та бейсболки

Головний убір, що має фіксовану форму, внаслідок механічного впливу барабану може цю форму втратити. Навіть якщо вам здається, що каркас вашого капелюха витримає прання у машинці, не радимо вам це перевіряти.

Речі зі стразами чи бісером

Під час прання камені можуть відірватися або відклеїтися від речі й потрапити до внутрішнього механізму пральної машинки. В результаті ви не лише зіпсуєте елемент гардеробу, але й дорого заплатите за ремонт пралки.

Одяг, забруднений вогненебезпечними речовинами

Прати речі, на яких є плями бензину, солярки чи інших легкозаймистих речовин потрібно тільки вручну. У пральній машинці на них діятиме сила тертя, в результаті чого виникне статичний заряд. Одяг може спалахнути та спричинити справжнісіньку пожежу.