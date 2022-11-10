На двох знаків зодіаку чекає феєричне завершення тижня: їм без кінця щаститиме

Кінець поточного тижня буде неймовірно успішним для двох зодіакальних знаків. До 13 листопада у них відчутно зростуть доходи, а друга половинка зробить приємний та вкрай неочікуваний сюрприз. За словами астрологів, на прихильність долі можуть розраховувати Овени та Водолії. Доля подарує їм чимало можливостей, якими обов’язково потрібно скористатися.

Овен

Народжені під цим сузір’ям в останні дні тижня відчують себе надзвичайно продуктивними. Найвдалішим часом для старту нових проектів чи навіть відкриття власного бізнесу стане 9-11 листопада. В цей період Овени можуть здійснити кар’єрний стрибок та значно збільшити свої заробітки. Чудово вдаватимуться переговори з партнерами, а контракти, підписані в ці дні, неодмінно принесуть високі прибутки.

Наприкінці тижня представники знаку можуть зустріти колишнього колегу чи давнього знайомого, з яким не бачилися вже кілька років. Від нього Овени отримають привабливу пропозицію, задяки якій у них з’явиться додаткове джерело доходів. Вихідні уродженці знаку проведть із другою половинкою, забувши про колишні сварки на насолоджуючись кожною хвилиною, проведеною разом.

Водолій

Найкращими днями цього тижня для Водоліїв стануть 10 та 11 листопада. В ці дні вони можуть знайти нову перспективну роботу або отримати підвищенння на поточному місці. Представникам знаку буде легко домовлятися з людьми та залучати їх на свій бік. Тож якщо навіть їх не підвищать, Водолії зберуть цілий натовп прихильників зі своїх колег і все одно отримають те, чого бажають.

В особистому житті на представників знаку чекає приємна несподіванка. Вони зустрінуть дуже цікаву та неординарну людину, яка одразу полонить їх душу. Водолії більше не зможуть думати ні про кого іншого і захочуть назавжди пов’язати з коханим\коханою своє життя. А найбільш імпульсивні представники знаку можуть навіть поспішно одружитися через кілька днів після знайомства.