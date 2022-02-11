Українські провайдери знайшли спосіб зберегти інтернет у випадку війни

Загроза військового конфлікту з Росією змусила багатьох провайдерів і телеком-операторів замислитися над вразливістю своєї мережі. Адже зв’язок та інтернет наразі є ключовими сервісами. Їх відключення не лише викличе паніку у населення, але й порушить роботу багатьох державних структур.





Тож вітчизняні постачальники послуг зв’язку вже почали підготовку до можливої ескалації військового конфлікту. Ба більше, знайшли спосіб зберегти українцям інтернет за будь-яких умов.

Як зазначив керівник напрямку електронних комунікацій профільного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко, низка операторів України вже почала закуповувати акумулятори, генератори та інші пристрої для підтримання мережі в разі виникнення надзвичайної ситуації. А деякі локальні провайдери навіть встигли забезпечити собі резервні канали супутникового зв’язку.

У офісі провідного телеком-оператора України «Київстар» розповіли, що попри вразливість їхніх мереж до відсутності струму, все ж знайшли спосіб зберегти зв’язок та інтернет у надзвичайних умовах. Завдяки гнучкій архітектурі своєї мережі оператор зможе змінювати маршрутизацію трафіку. Тобто навіть втрата окремих вузлів чи оптоволоконних ліній не спричинить відімкнення зв’язку та інтернету по всій Україні.

Розповіли про підготовку до можливої кризової ситуації і в «Укртелекомі». Виявляється компанія розгорнула роботу свого оперативного штабу ще у перші дні пандемії. Його завданням є протидія впливу різноманітних кризових факторів на стан мережі. Таким чином працівники «Укртелекому» постійно тримають під контролем стан аварійних станцій енергопостачання, резерв пального, готовність до роботи резервних каналів зв’язку та співробітників, що зможуть вчасно провести аварійно-відновлювальні роботи.

Щоб зробити свої мережі максимально стійкими до ворожих атак, провайдери виносять «усе, що можливо» за кордон. Як зазначив Максим Тульєв, власник однієї з найпотужніших компаній-провайдерів в Україні NetAssist, за межі країни переміщують сервери із базами даних, резервні копії мережевих пристроїв, систему моніторингу тощо. А найбільш завбачливі телеком-оператори вже повним ходом будують резервні катали та вузли, щоб у будь-який момент бути готовими до відімкнення основних точок зв’язку.

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