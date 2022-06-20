Китайский совет дня на понедельник, 20 июня

К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 20 июня?





В этот понедельник лениться не стоит. Энергии дня располагают к тому, чтобы устроить задел на будущее — начать в своей жизни какой-нибудь новый, важный и полезный процесс.

Деловым людям понравится, что в этот понедельник могут быть успешны инвестиционные сделки. Тем, кто любит тусовки, имеет смысл устроить вечеринку по поводу открытия чего-нибудь. Что открывать, можно придумать на ходу, да хоть бутылку дорогого шампанского.

Неплох понедельник и для крупных покупок. Давно мечтали купить квартиру — покупайте ее сегодня. Ну, по крайней мере выберите и отдайте задаток. В таких делах, как сделки с недвижимостью, знать благоприятный энергетический расклад — дорогого стоит.