Українцям почнуть виплачувати субсидії готівкою: у ПФУ розповіли, як пільговики будуть отримувати свої гроші 

З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України перевів виплату пільг на сплату комунальних послуг (субсидії) у готівкову форму. Про це споживачів повідомили на офіційному сайті ПФУ. То яким чином пільговики тепер будуть отримувати належні їм виплати?

Як зазначили у відомстві, нарахування субсидії буде відбуватися одним із наступних способів:

пільговикам, яким до грудня виплачували субсидію в готівковій формі, а також тим, хто щойно по неї звернувся, гроші будуть перераховувати на їх особисті рахунки в уповноважених банках. Також пільгові виплати вони зможуть отримати у відділеннях «Укрпошти». Обирати зручний спосіб виплати отримувач зможе самостійно;

пенсіонерам, які до кінця 2022 року отримували субсидію в безготівковій формі, тепер кошти перераховуватимуть на їх пенсійні рахунки. Також для бажаючих є опція виплати субсидії готівкою у відділенні «Укрпошти»;

громадянам (не пенсіонерам), що минулого року отримували субсидію в грошовій безготівковій формі, кошти будуть перераховувати на їх особисті рахунки, які Пенсійний фонд відкриє у «Ощадбанку».

Українцям, що отримують субсидію, але не є пенсіонерами і не мають рахунку в «Ощадбанку», потрібно особисто звернутися до філії державного банку, щоб укласти договір на відкритий для них Пенсійним фондом рахунок. Саме на цей рахунок таким громадянам вже з поточного місяця почнуть виплачувати субсидію.

Та якщо пільговик висловить бажання отримувати допомогу на сплату комуналки в іншому банку або готівкою у відділенні «Укрпошти», йому лише потрібно звернутися із відповідною заявою до ПФУ. Зробити це можна трьома способами:

особисто прийти в найближчу філію Пенсійного фонду;

зв’язатися з ПФУ електронною поштою;

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, середній розмір субсидії на опалювальний сезон 2022\2023 в Україні становить 1800 грн. Крім того з 1 грудня 2022 року обов’язок виплачувати допомогу українцям, що не можуть самостійно платити за комунальні послуги, повністю перейшов від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України.