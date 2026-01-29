Канікули або «дистанційка» до 8 лютого: МОН виступило з заявою

Новини

Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує закладам вищої освіти переглянути графік навчання. Відомство направило ректорам лист із пропозицією продовжити зимові канікули або проводити заняття в дистанційному форматі до 8 лютого. Про це 29 січня повідомив заступник міністра Микола Трофименко.

Автономія закладів: У міністерстві наголошують, що остаточне рішення залишається за керівництвом університетів. В межах своєї автономії заклади мають право самостійно обирати формат роботи, враховуючи безпекову та енергетичну ситуацію в конкретному регіоні.

Волонтерство та підтримка: Попри обмеження в навчанні, університети продовжують виконувати соціальну функцію, розгортаючи центри підтримки для студентів, працівників та місцевих жителів. У Києві студентські об’єднання вже ініціювали допомогу літнім та маломобільним людям. Щоб максимально ефективно задіяти ресурси та гарантувати безпеку волонтерів у складних погодних умовах, МОН координує цей процес спільно з Міністерством соціальної політики та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше Кабмін вже рекомендував закладам освіти забезпечити перехід на дистанційну форму або продовжити відпочинок студентів через зимову негоду та енергетичні виклики.

