В МАГАТЕ прокоментували загрозу ядерної катастрофи після підриву Каховської ГЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти «уважно стежать за ситуацією» і немає «безпосереднього ризику для ядерної безпеки» на Запорізькій атомній електростанції після руйнування великої дамби поблизу.

Дамба Нова Каховка в Херсонській області забезпечувала водою більшу частину південно-східної України, включно з Запорізькою атомною станцією, яка розташована вище за течією і також знаходиться під контролем Росії.

Водночас Держатом України у вівторок заявив, що руйнування дамби може мати негативні наслідки для АЕС, але ситуація під контролем.

«Вода з Каховського водосховища необхідна станції для поповнення конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС», – йдеться в повідомленні Енергоатому в Telegram. «Ставок-охолоджувач зараз заповнений: станом на 8:00 (за місцевим часом) рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб заводу».