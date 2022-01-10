Названо найнадійніші та ненадійніші смартфони за 2021 рік

JerryRigEverything – популярний Youtube-блогер , що випробовує смартфони на міцність. Він регулярно гне гаджети навпіл, дряпає та підпалює їх екрани, а також розбирає та вивчає внутрішнє компонування. Все, щоб глядачі знали – наскільки надійними є сучасні девайси.





Днями Зак оголосив лауреатів своєї імпровізованої премії Smartphone Durability Awards 2021, де відзначив найміцніші та найнадійніші телефони, що вийшли за 2021 рік.

Перше місце по ремонтопридатності зайняв модульний смартфон Fairphone 4 майже кожен компонент якого можна замінити своїми руками. Найкращим серед звичайних девайсів був визнаний Pixel 6 Pro.

Найгірші справи з ремонтопридатністю у iPhone 13 Pro Max.

Самим інноваційним телефоном блогер визнав Samsung Galaxy Z Flip 3 .

У номінації «найсимпатичніший зсередини» переміг Legion Duel 2 . Цей апарат очолив рейтинг найненадійніших пристроїв – досить несильного натискання, щоб його корпус переламався навпіл.

Найміцнішим смартфоном був визнаний Kyocera Duraforce Ultra 5G .

Нижче сам ролик, в якому ви можете детальніше ознайомитися з думкою Зака ​​щодо лауреатів премії.