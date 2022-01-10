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Названо найнадійніші та ненадійніші смартфони за 2021 рік

10.01.2022
1 хвилина на прочитання
Google Pixel 6 Pro

JerryRigEverything – популярний Youtube-блогер , що випробовує смартфони на міцність. Він регулярно гне гаджети навпіл, дряпає та підпалює їх екрани, а також розбирає та вивчає внутрішнє компонування. Все, щоб глядачі знали – наскільки надійними є сучасні девайси.


Днями Зак оголосив лауреатів своєї імпровізованої премії Smartphone Durability Awards 2021, де відзначив найміцніші та найнадійніші телефони, що вийшли за 2021 рік.

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  • Перше місце по ремонтопридатності зайняв модульний смартфон Fairphone 4 майже кожен компонент якого можна замінити своїми руками. Найкращим серед звичайних девайсів був визнаний Pixel 6 Pro.
  • Найгірші справи з ремонтопридатністю у iPhone 13 Pro Max.
  • Самим інноваційним телефоном блогер визнав Samsung Galaxy Z Flip 3 .
  • У номінації «найсимпатичніший зсередини» переміг Legion Duel 2 . Цей апарат очолив рейтинг найненадійніших пристроїв – досить несильного натискання, щоб його корпус переламався навпіл.
  • Найміцнішим смартфоном був визнаний Kyocera Duraforce Ultra 5G .

Нижче сам ролик, в якому ви можете детальніше ознайомитися з думкою Зака ​​щодо лауреатів премії.

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10.01.2022
1 хвилина на прочитання

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