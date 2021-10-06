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Названі кращі альтернативи WhatsApp та Viber на випадок нового збою зв’язку
- Telegram . Один з найбільш стабільних месенджерів у всьому світі. Оновлення тут з’являються практично кожен місяць, а ще дуже зручно те, що встановити його можна на будь-який пристрій: комп’ютер, смартфон. Є навіть браузерна версія.
- Signal . Всі повідомлення в листуванні тут шифруються. Головна функція – відправка швидких повідомлень, приблизно як в попередньому месенджері. Крім того, програма не відстежує місце розташування, контакти, тривалість розмови. Правда, в 2020 році був випадок злому компанією Cellebrite.
- ICQ . Один з найстаріших месенджерів. Взагалі особливою функціональністю він не відрізняється, але цілком підійде для спілкування.
- Threema . Розробники заявляють, що користувачі можуть спілкуватися в цьому месенджері повністю анонімно. Для всього контенту тут використовується наскрізне шифрування (як в Telegtram, Signal), повідомлення відразу ж після прочитання видаляються (як в Signal), а контакти не синхронізуються з програмою. Також в додатку можна спілкуватися без використання номера телефону.
- Wire . Крім передачі повідомлень, в додатку є можливість проводити демонстрації екрану смартфона. Також програма може похвалитися архіватором. З одного аккаунта тут можна використовувати вісім пристроїв.
- TOX . Сподобається користувачам Viber, WhatsApp. Тут також можна управляти функцією появи і видалення повідомлень.
- Ring. Відмінно підійде для групового спілкування. Однак інтерфейс тут не самий зручний і зрозумілий.
- Briar . Особливість програми – зберігання листування тільки на пристроях користувачів.
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