Сайт парламенту Франції перестав працювати через можливу кібератаку

Сайт Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту) припинив роботу в понеділок внаслідок кібератак, повідомляє телеканал BFMTV .

“З середини дня 27 березня портал Національних зборів недоступний: жодним чином не можна підключитися до сайту”, – йдеться на сайті BFMTV.

При спробі відкрити сайт палати, на ньому з’являється заставка з написом “Сайт знаходиться на обслуговуванні”.

Телеканал вказує на повідомлення групи “проросійських” хакерів у Telegram під назвою NoName057, які взяли відповідальність на себе, проте додає, що достовірність опублікованої інформації неможливо встановити.