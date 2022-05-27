У Windows 11 додадуть сторонні віджети

Заяву про додавання сторонніх віджетів представники Microsoft зробили під час конференції для девелоперів Build 2022. Підтримка сторонніх віджетів з’явиться в операційній системі Windows 11 у найближчому майбутньому. Це віджети, створені не Microsoft, а розробниками інших команд.





Нагадаємо, що на момент запуску Windows 11 працювала лише з фірмовими віджетами від самої Microsoft. У Microsoft давно обіцяють виправити ситуацію, але до практичних дій дійшло лише зараз.

Microsoft повідомила, що девелопери можуть запропонувати свої віджети до кінця цього року. Експерти корпорації перевірять їх і деякі схвалять. Створювати їх можна для програм Win32 та PWA через систему Adaptive Cards.

Віджети – вікна, створені для зручності використання різної динамічної інформації. Вони відображаються на робочому столі WIndows 11. Зараз операційна система підтримує лише 11 віджетів. Наприклад, прогноз погоди, спортивні дані, ігри, фото, пробки, і таке інше.