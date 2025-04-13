Поверніться на 10-ку: Microsoft звернулась до власників ПК з Windows 11

Нещодавно Microsoft без пояснення причин видалила зі свого офіційного сайту інструкцію зі встановлення Windows 11 на комп’ютери без криптографічного модуля TPM 2.0. Тепер же на сторінці підтримки з’явився новий запис, у якому компанія закликає власників таких комп’ютерів відмовитися від використання актуальної версії ОС.

«Якщо ви встановили Windows 11 на пристрій, що не відповідає системним вимогам Windows 11, Microsoft рекомендує негайно повернутися до Windows 10», – йдеться в тексті оновленого посібника.

У відповідь на запит порталу Windows Latest представник Microsoft підтвердив, що спосіб обходу для встановлення ОС на непідтримувані комп’ютери все ще працює, але компанія більше не буде його рекомендувати. У майбутньому такі пристрої можуть позбутися оновлень безпеки. Раніше компанія розповіла, чому вимагає наявності чіпа TPM 2.0.