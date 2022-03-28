Softnews

Huawei відмовилась надавати свою HarmonyOS для російських смартфонів

28.03.2022
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Кілька днів тому Google офіційно оголосила про припинення ліцензування Android для російських смартфонів. В тому числі це торкнулося і BQ.


Тоді ж у мережі випливла інформація про можливий перехід пристроїв бренду на китайський аналог «зеленого робота» — HarmonyOS від Huawei. Щоправда, дуже швидко зі спростуванням цієї інформації виступив сам IT-гігант із Китаю:

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Станом на кінець 2021 року 220 млн. пристроїв Huawei оснащені HarmonyOS. Ми дуже вдячні всім за увагу та очікування, що покладаються на HarmonyOS, але в даний час немає планів запуску мобільних телефонів з HarmonyOS за кордоном. – Huawei

Зазначимо, що на сьогоднішній день не лише російські бренди, а й самі росіяни зіштовхнулися з проблемами через обмеження з боку Apple та Google. Остання, наприклад, заборонила завантажувати платні програми з Google Play.

Також у мережі випливла інформація, що пошуковий гігант скасував розробку функціоналу, що дозволяє підключити карти «Мир» до платіжної системи Google Pay.

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28.03.2022
1 хвилина на прочитання

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