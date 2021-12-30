Бежать в обменники уже поздно: известен курс доллара на начало января

Уже в январе курс доллара в Украине может существенно снизиться. По предварительным оценкам экспертов, стоимость американской валюты упадет до 27 грн/долл., то есть примерно на 25 коп. Главным поводом к обесцениванию «зеленого» станет уменьшение активности инвесторов на рынке.





Как объяснила ведущий аналитик компании Concorde Capital Евгения Ахтырко, падение экономической активности – типичное явление для начала года. В праздничный период спрос на валюту обычно достаточно низкий, поэтому курс доллара катится вниз.

«Высокой активности на рынке ожидать не стоит, как и большого количества продавцов валюты, которые создадут тенденцию к росту доллара», – отмечает эксперт. «Возможна лишь незначительная стабилизация на уровне 27 грн за доллар».

По мнению Евгении Ахтырко, на положение национальной валюты по отношению к доллару может повлиять и ряд других факторов. Причем большинство из них появилось, или же усилилось, именно к концу года. Среди них, в частности, углубление конфликта с Россией.

«Веских причин для ослабления украинской гривны в данный момент нет. Но можно отметить некоторые факторы психологического характера, удерживающие отечественную валюту по отношению к доллару на отметке 27,2 грн/долл. На межбанке тенденция к укреплению гривни проявляется чуть ли не каждый день. Однако продавцы начинают влиять на курс, удерживая его на прежнем уровне», – комментирует Ахтырко. «Если этот психологический фактор будет влиять на рынок и дальше, после незначительного падения в начале января доллар снова вырастет до 27,2-27,3 грн/долл».

Следует также добавить, что падение доллара может быть связано с массовой продажей валюты в канун новогодних праздников. Трудовые мигранты, да и простые украинцы, перенасытили рынок долларами и евро, тем самым снизив их курс. Поэтому очередного скачка цены иностранной валюты по отношению к гривне следует ожидать только после завершения новогодних и рождественских праздников.