Пенсійний фонд опублікував важливу інформацію на 19 серпня

Прес-служба Пенсійного фонду України опублікувала важливу інформацію на своєму веб-сайті 19 серпня. Так, згідно даних ПФУ, на 18 серпня виділено наступні кошти:
- 45,7 млрд грн на пенсійні виплати. З них 9 млрд грн – через Укрпошту та 36,7 млрд грн – через уповноважені банки.
- 874,1 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг.
- 1 851,2 млн грн на страхові виплати, з яких 757,4 млн грн – за листками непрацездатності.
- Протягом серпня Пенсійний фонд України надав послуги 634 000 заявникам.
Також в Пенсійному фонді розповіли про те, яких пенсій можна очікувати в 2024 році, та яким чином виплати від держави можна збільшити.
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