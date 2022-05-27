Нові правила: деяким військовозобов’язаним дозволили виїзд з України на 1 місяць

Український уряд переглянув постанову про дозвіл виїзду за кордон для представників сильної статі. За новими правилами окремим категоріям чоловіків тепер можна виїздити з країни. Однак строк перебування за її межами все одно не повинен перевищувати 30 діб.





Виїздити за кордон на термін до 1 місяця Кабінет міністрів дозволив:

спортсменам національних збірних;

особам, що забезпечують підготовку спортсменів до міжнародних змагань;

спортивним суддям;

лікарям;

іншим особам, що маюсь відношення до організаційного чи медичного супроводу спортсменів.

Таким чоловікам, навіть якщо вони призовного віку та придатні до військової служби, дозволено виїздити за кордон.

У Державній прикордонній службі пояснили, що для перетину кордону зазначеним категоріям громадян потрібно лише пред’явити відповідний документ. Таким документом є офіційне рішення про включення до складу учасників міжнародних змагань, чи будь-якого іншого спортивного заходу, від Міністерства молоді та спорту України.

Зазначимо, що раніше Кабмін дозволив виїзд за кордон ще кільком категоріям чоловіків призовного віку. Українці від 18 до 60 років можуть тимчасово виїздити з країни, якщо вони є водіями і перевозять медичні чи гуманітарні вантажі. Перетинати кордон можуть і працівники залізничної галузі.

Терміни перебування за кордоном для кожної з цих категорій визначені індивідуально. Наприклад для далекобійників максимальний термін становить 45 днів, а от залізничники можуть знаходитися за межами України під час дії військового стану до 6 місяців.

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський вже вдруге продовжив термін військового стану у державі, цього разу до 23 серпня. Це означає, що протягом наступних 3 місяців триватиме й загальна мобілізація, а для виїзду за кордон чоловікам призовного віку потрібно буде пред’являти документи, які доводять їх право на перетин кордону під-час війни.