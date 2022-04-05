Нові правила: скільки і куди українці можуть переказувати зі своїх карток

В Україні у зв’язку із воєнним станом діють особливі обмеження для міжнародних переказів. Зокрема з карти на карту можна надіслати суму, що в еквіваленті не перевищує 100 тис. грн на місяць.





Про актуальні умови переказу валюти за кордон державний ПриваБанк повідомив своїх клієнтів за допомогою електронного листа. У фінансовій установі також пояснили, якими способами українці можуть відправляти кошти у інші країни під-час війни.

P2P

Переказ за допомогою P2P клієнти Привату можуть здійснити на карту будь якого світового банку, що працює з платіжними системами MasterCard або Visa. Ліміт для такої операції становить 100 тис. грн на місяць (у еквіваленті).

Здійснити міжнародний переказ можна в додатку «Приват24» в будь який час доби. Для цього клієнту лише потрібно обрати пункт меню «Сервіси», перейти на вкладку «Перекази» та вибрати опцію «На карту».

SWIFT

Щоб переказати кошти за допомогою SWIFT потрібно знати дані банківського рахунку одержувача. SWIFT-переказом можна оплатити:

послуги навчальних закладів за кордоном;

лікування за кордоном;

товари для допомоги Збройним силам України.

Транзакцію за системою SWIFT також можна здійснити у додатку «Приват24». У вкладці «Перекази» потрібно обрати опцію «SWIFT». А далі додаток запропонує ввести дані банківського рахунку отримувача.

Перекази в Україну

Отримати кошти, відправлені з-за кордону українці можуть кількома способами. Першим з них є, звісно ж, переказ на карту. Та можна скористатися й іншими варіантами, наприклад системою переказів MoneyGram, PrivatMoney, Western Union тощо.

Усі згадані сервіси для відправки та отримання міжнародних переказів доступні у мобільному додатку «Приват24», а також банкоматах і терміналах ПриватБанку. Тож скористатися ними клієнти зможуть у будь який зручний день та час доби.

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