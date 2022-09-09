Деньги придут: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября

Будущая неделя обещает быть довольно устойчивой и денежной, что невероятно греет душу. Пора уже Вселенной сбросить замки со своих амбаров и одарить нас всех своим изобилием. Так что готовим кошельки и внимательно читаем бацзы-прогнозы, чтобы не накосячить в последний момент.





Понедельник, 12 сентября. Ян Земля на Драконе

Энергии понедельника противоречивые. С одной стороны, они несут устойчивость и хозяйственность. С другой, открывается окно для разного рода форс-мажоров. В такие дни рекомендуется обходить стороной места повышенной опасности и не планировать важных дел.

Лучше всего потратить понедельник на моральный и физический отдых. Если нет возможности — займитесь рутиной, благо она никогда не заканчивается. Если вы в поиске объекта для ценной покупки (дом, машина) или намерены заняться инвестированием, потратьте время, чтобы поискать варианты и прицениться. Однако не стоит в понедельник закрывать сделки.

Также надо быть довольно аккуратными на дорогах и вообще везде, где могут произойти неприятные инциденты. Пунктуальность — тоже не про этот понедельник. Люди могут опаздывать и срывать договоренности. Относитесь к этому как к неизбежной корректировке, не нервничайте.

Наиболее взвинченными могут чувствовать себя в понедельник люди с Собакой в карте по дню и году. Не волнуйтесь так — все в конце концов устаканится.

Вторник, 13 сентября. Инь Земля на Змее

Отличный вторник ожидает нас 13 сентября! День полон хороших знаков и благоприятных энергий. Имеет смысл воспользоваться шансами и начать/завершить/сдвинуть с места очень важные дела, которые вы откладывали до лучших времен.

Особенно благоприятно во вторник заниматься такими приятными занятиями, как сватовство, свадьба, свидание. Энергии располагают к задушевным разговорам, налаживанию отношений, тонкой настройке душ. Воспользуйтесь моментом и почините испорченные когда-то отношения.

Хорош вторник и для таких важных дел как переезды, начало строительства и ремонта. Планируйте на вторник походы к врачам — энергии дня помогут правильно поставить диагноз и начать эффективное лечение.

Люди со Свиньей в карте: вам следует быть максимально осмотрительными и беречь свою нервную систему — может повыситься уровень раздражительности.

Среда, 14 сентября. Ян Металл на Лошади

В среду энергии будут чуть поспокойней, а люди доброжелательнее. Огонь Лошади немного растопит непоколебимый Металл, и можно будет договориться там, где раньше это никак не удавалось.

Среда — прекрасный день, для того чтобы идти за помощью обладателям больших возможностей и влияния. Менеджеры по краудфандингу, сотрудники благотворительных фондов, среда — это ваш день для рассылки писем о возможной поддержке и договоренностей о встречах с потенциальными благодетелями. Коллекторам тоже в среду может подфартить.

Назначайте на среду женитьбу, выходите на работу, начинайте учебу — энергии дня помогут вам получить заслуженное вознаграждение (моральное или материальное) вовремя и без потерь.

Не стоит в среду брать кредиты и ходить по судам. Для посещения докторов и заболевших тоже лучше выбрать другую дату. Особенно это касается людей с Крысой в карте. Им в среду будет жить особенно нервно и неуютно.

Четверг, 15 сентября. Инь Металл на Козе

На четверг стоит назначить вечеринку в честь открытия. Если, конечно, есть что открывать. Стоит использовать энергии дня, благоприятные для начала чего-то важного в жизни.

Правильно в четверг покупать и продавать имущество — особенно может повезти людям с Быком в карте и людям стихии Дерева. Также неплохо пойдут всякие встречи и переговоры, подписание договоров о партнерстве, инвестиционные сделки. Традиционный плюс такого дня — хорошо начинать стройки и ремонты.

А вот не стоит делать в четверг следующие вещи: жениться и копать ямы. Как натуральные, так и фигуральные. Есть вероятность, что как начнете это делать, но так и не закончите.

Люди с Быком в карте, помимо удачи в торговых сделках, могут получить нервный срыв из-за того, что их планы полетят ко всем чертям. Чтобы не разочаровываться, не стройте ожиданий, господа Быки.

Пятница, 16 сентября. Ян Вода на Обезьяне

В пятницу энергии скажут — ша! Хватит бузить и активничать, пора и на покой. Ци стоит на месте, лень накрывает, дела не делаются и нестерпимо хочется на диван и смотреть красивое. Вот такой энергетический расклад нас с вами ожидает в последний рабочий день недели. Что могу сказать — не сопротивляемся!

Лучше всего запланировать на пятницу приятное безделье. Прогулки на природе, малозначимые встречи и разговоры, созерцание прекрасного во всех видах, тихие тусовки и спокойные посиделки. Не стоит в пятницу ложиться в больницу, мутить переезды, проводить свадьбу и начинать большие путешествия. Если есть возможность перенести эти важные дела на другой день — сделайте это.

Если же захотите пойти наперекор энергиям — ожидайте срыва планов, разрушения графиков и нарушения договоренностей. У кого-то это проявится в большей степени, у кого-то в меньшей. Это зависит от вашей персональной силы в данный момент времени.

Наиболее уязвимыми перед энергиями дня будут люди с Тигром в карте. Опасайтесь неадекватных реакций и повышенных расходов.

Суббота, 17 сентября. Инь Вода на Петухе

В субботу энергетический небосклон тих и безоблачен. Потянет на мечтательное настроение и встречи с близкими друзьями. И правильно, что потянет — энергии дня будут всячески способствовать тому, чтобы общалось и мечталось хорошо и продуктивно.

На субботу стоит запланировать свидания, устроить помолвку и знакомство с родителями. Начнете говорить — не наговоритесь. Правильно будет начать лечиться и приступить к ремонту или стройке. Ну и на курсы какие-нибудь пойти именно в эту субботу тоже будет неплохо по энергиям. Главное, чтобы ваши дела в этот день принесли вам и вашим любимым людям правильный урожай.

Не стоит в субботу тратить время на снос старых сараев. Не надо также заключать важные торговые сделки. Особенно уязвимыми 17 сентября себя могут почувствовать люди с Кроликом в карте.

Воскресенье, 18 сентября. Ян Дерево на Собаке

А вот воскресенье — идеальный день для того, чтобы погенералить. Нет, не в генерала поиграть, а устроить генеральную уборку. Энергии дня глубоко и непреклонно способствуют вычищению пространства как внутри, так и снаружи.

Планируем и осуществляем: разбор шкафов, балконов и антресолей. Вытряхивание пыли из сундуков и отношений. Чистку физического и ментального тела. Пост и молитву. Категорически показаны диеты и детоксы в любом виде, очистительные процедуры, походы в баню, спа, ванную, на пляж — у кого что ближе и доступнее.

Если вам нечего убирать (все лишнее уже выкинули), обязательно избавьтесь в этот день хоть от какой-нибудь мелочи. Хоть бутылку пластиковую на сортировочный пункт отнесите. Или на развод подайте — если, конечно, давно к этой мысли подбираетесь. Бацзы обещает, что выяснение отношений 18 сентября пройдет максимально эффективно.

Не переезжайте, не уезжайте, не открывайте новый бизнес и не покупайте новую корову. Лучше для всего этого выбрать другую, более благоприятную дату. Люди с Драконом в карте, будьте чуть терпимее к окружающим.

Удачного всем бацзы!