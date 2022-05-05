Осталось 25 дней: Приват и Ощад изменят условия использования карт

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк, как и ряд других украинских банков, с 1 июня отменят «кредитные каникулы». Это означает, что для клиентов этих банков существенно изменятся правила использования кредитных карт. Каких новшеств ожидать украинцам?





Назначенные Приватом и Ощад еще в марте «кредитные каникулы» позволяли их клиентам свободно пользоваться деньгами со своего кредитного лимита, не платя ежемесячных обязательных взносов. При этом от них не потребовали погашения долга и не назначали никаких штрафов за просроченный платеж. Более того, проценты, которые начисляются ежемесячно на сумму долга по кредиту, уменьшили вдвое, то есть до 1,7%. А в марте проценты не начислялись вообще.

Однако государственные банки установили такие льготные условия для своих клиентов только на 3 месяца – до 1 июня. Этот срок истекает уже через 25 дней, а что будет дальше с кредитными правилами Ощада и Привата пока неизвестно.

Логично предположить, что условия пользования деньгами по кредитному лимиту станут строже. Должников наконец попросят рассчитаться с долгами, а тех, кто откажется это сделать, накажут штрафом. К слову, штрафы по кредитам могут порой составлять до 30% годовых.

Утверждать, какие именно изменят правила крупнейшие банки Украины, пока сложно. Ведь сами они не дали точной информации о своих планах. Правда, в пресс-службе ПриватБанка сообщили: к клиентам, которые не могут заплатить долг и имеют на то серьезную причину, будут максимально лояльны. Например, если гражданин потерял свой дом, работу или получил серьезную травму в результате боевых действий, его ситуацию рассмотрят в индивидуальном порядке и возможно даже проведут реструктуризацию долга.

Но в глубине души большинство клиентов Ощада и Привата все же надеются, что срок кредитных каникул будет продлен. Ибо война все еще продолжается, а количество безработных в стране увеличивается. Поэтому многие украинцы сейчас совсем не имеют возможности возвращать долги.