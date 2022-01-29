Опубліковано ціни на газ в лютому: в якій області буде найдорожче

У лютому українські постачальники газу оновили ставки по річних тарифах. Наступного місяця українці платитимуть за газ в межах 7,7 та 11,99 грн за кубічний метр. Для кого ж «блакитне пальне» в лютому буде найдорожчим?





Оскільки уряд заборонив постачальникам газу підвищувати ціни в рамках річних тарифів до кінця опалювального сезону, більшість підприємств вирішили взагалі нічого не змінювати. Вартість ресурсу на лютий знизила лише одна компанія – «Еру Людям». У січні газ від цього постачальника вартував 8,1 грн за куб м. Та в лютому споживачі, що користуються послугами компанії, платитимуть за куб пального лише 7,7 грн. Наразі це найнижча ціна в Україні.

Всі інші газопостачальники свої тарифи не змінили. Щоправда, більшість підприємств наразі беруть за кубічний метр газу до 8 грн. Таких компаній в Україні налічується 38 штук.

Найнижчі цінники наразі у «Енерджі Трейд Груп» та «Neogas» – лише 7,8 грн за куб. м. На кілька копійок дорожче вартує ресурс для клієнтів комунального підприємства «Луцькводоканал» та компанії «Евода Трейд» – 7, 88 грн за кубометр. Добірку найдешевших постачальників газу закривають «Уманьгаз Збут» та «Черкасигаз Збут» із цінником 7,89 грн за куб, а також підприємство «Паливенерго», що продає газ споживачам по 7,9 грн за кубічний метр.

Вартість природного газу у постачальника останньої надії «Нафтогазу» становиться наразі 7,96 грн за 1 куб м. За такою ж ціною пропонує пальне й «Тернопільоблгаз збут» та вінницький «Газпостачсервіс».

Найменше пощастило мешканцям Стрия. Місцевий постачальник «Стрийнафтогаз» продає населенню пальне по 11,99 грн за куб. До трійки найдорожчих газових компаній потрапили також «Юніверс Газ» із цінником 11,4 грн, та «ТАС Енергія країни», що продає пальне за ціною 11,22 грн за кубометр.

Нагадаємо, що вже у квітні, після закінчення опалювального сезону, постачальники оприлюднять свої нові розцінки по річних тарифах на сезон 2022/2023 років. Та на цей раз вартість ресурсу вже може суттєво зрости.

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