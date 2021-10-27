Подих зими: в Україну ідуть перші морози
Листопад влаштує нам «репетицію» лютих зимових холодів.
Вже зовсім скоро українці відчують наближення зими. Останній місяць осені обіцяє холоди та перші заморозки. Середня температура листопада навряд буде вищою за +7 градусів, а нічні морози сягатимуть -5 градусів.
Українські синоптики називають листопад перехідною порою від осені до зими. Зазвичай останній осінній місяць в нашій країні морозний, а часом навіть дивує першими снігопадами. Поточний рік не стане винятком. Тож «Укргідрометцентр» радить українцям готувати теплі шапки та рукавиці.
Середньомісячна температура у листопаді зменшиться приблизно на 5 градусів, й коливатиметься між +1 і +7 градусами. В нічні ж години нас чекають справжні морози. Термометри показуватимуть від -3 до -5 градусів.
Перша половина місяця влаштує нам справне випробування на стійкість після сонячних жовтневих днів. Денна температура у перші два тижні листопада не підійматиметься вище 0 градусів за Цельсієм. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів.
Та вже 14-15 листопада настане короткочасне потепління. Удень повітря прогріватиметься до +15 градусів. Однак насолоджуватися теплом українці зможуть лише кілька днів. Вже під кінець місяця настане справжнісінька зима.
Попри нестабільну листопадову температуру, цього року ми вже можемо попрощатися із теплом. Навіть більше того, в кінці місяця синоптики чекають першого снігу. Це буде зовсім не зимова хуртовина, однак автомобілістам все ж краще змінити літню гуму на зимову.
Нагадаємо, що українські синоптики спростували дію глобального потепління на клімат України. За їхніми прогнозами ще 20-30 років кліматичні зміни не планеті жодним чином не вплинуть на морозні українські зими. Ще не одну зиму нас тішитиме пухнастий сніг, а тріскучі морози даруватимуть свіжий рум’янець. Хоча у Новорічну ніч з 2021 на 2022 рік снігопаду чекати не варто. Святкова погода буде достатньо холодною, та рівень вологості не сприятиме опадам.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter