Подих зими: в Україну ідуть перші морози

Вже зовсім скоро українці відчують наближення зими. Останній місяць осені обіцяє холоди та перші заморозки. Середня температура листопада навряд буде вищою за +7 градусів, а нічні морози сягатимуть -5 градусів.





Українські синоптики називають листопад перехідною порою від осені до зими. Зазвичай останній осінній місяць в нашій країні морозний, а часом навіть дивує першими снігопадами. Поточний рік не стане винятком. Тож «Укргідрометцентр» радить українцям готувати теплі шапки та рукавиці.

Середньомісячна температура у листопаді зменшиться приблизно на 5 градусів, й коливатиметься між +1 і +7 градусами. В нічні ж години нас чекають справжні морози. Термометри показуватимуть від -3 до -5 градусів.

Перша половина місяця влаштує нам справне випробування на стійкість після сонячних жовтневих днів. Денна температура у перші два тижні листопада не підійматиметься вище 0 градусів за Цельсієм. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів.

Та вже 14-15 листопада настане короткочасне потепління. Удень повітря прогріватиметься до +15 градусів. Однак насолоджуватися теплом українці зможуть лише кілька днів. Вже під кінець місяця настане справжнісінька зима.

Попри нестабільну листопадову температуру, цього року ми вже можемо попрощатися із теплом. Навіть більше того, в кінці місяця синоптики чекають першого снігу. Це буде зовсім не зимова хуртовина, однак автомобілістам все ж краще змінити літню гуму на зимову.

Нагадаємо, що українські синоптики спростували дію глобального потепління на клімат України. За їхніми прогнозами ще 20-30 років кліматичні зміни не планеті жодним чином не вплинуть на морозні українські зими. Ще не одну зиму нас тішитиме пухнастий сніг, а тріскучі морози даруватимуть свіжий рум’янець. Хоча у Новорічну ніч з 2021 на 2022 рік снігопаду чекати не варто. Святкова погода буде достатньо холодною, та рівень вологості не сприятиме опадам.