Українцям хочуть дозволити виїжджати закордон по роботі

У міністерстві економіки зараз працюють над завершенням проєкту, який дозволить виїжджати за кордон військовозобов’язаним чоловікам та жінкам по роботі. Мова йде про «єВідрядження».





Перша його концепція була доступною скоріш для привілейованих осіб, ніж для простих громадян. Через що послугу відправили на розгляд та доробки.

Послуга мала запрацювати першого вересня, але після детального її вивчення, уряд відмовився просувати проєкт, який відповідає лише інтересам окремих людей. Хоча було багато балачок, навколо того, що це чудова ідея. Мовляв, у кого є гроші, нею залюбки скористаються.

Згідно із правилами проєкту єВідрядження військовозобов’язана людина зможе виїхати за кордон на сім днів під заставу у 200 тисяч гривень. Одна компанія може відправляти не більше, ніж 10 співробітників. Послуга мала бути доступною не для всіх компаній, а лише для тих, хто відповідав наступним критеріям:

завжди вчасно сплачує податки, відсутні заборгованості;

здали податковий звіт;

середня заробітна плата у робітника компанії 20 тисяч гривень;

кількість застрахованих осіб за останній звітний квартал не менш як 10 осіб.

За виїзд працівників вся відповідальність лягала б на плечі роботодавців. Виїхати до іншої країни можна лише по роботі. Відпочинок, навчання, лікування, візит до родичів до єВідрядження не входять.

Саме через такі умови прем’єр-міністр відмовився підписувати проєкт. Але сама ідея є досить непоганою. Це чудове джерело прибутків для бюджету України під час воєнного стану. Механізм потрібно вдосконалити та зробити доступним для всіх. Тому зараз його розробляють у співпраці з експертами у різних областях: металургія, сфера IT, аграрії та інші. У майбутньому ця концепція має працювати на благо всіх людей.