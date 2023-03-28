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Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

28.03.2023
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гороскоп

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 28 марта, растущая Луна в знаке Близнецы. Она благоприятствует смелым шагам на пути к лучшей жизни. Если ее образ давно сформировался в вашей голове, самое время поднять паруса. В этом плавании звезды призывают доверять интуиции и не бояться перемен.

 Овны

Исцеление — таинственный процесс. Бывают дни, когда кажется, что вы победили всех своих демонов. Но потом они возвращаются и грозят снова затянуть вас в омут негативных эмоций. Если это ваш случай, постарайтесь не начинать бороться с ними снова, Овны. Лучше прислушайтесь к своему подсознанию и постарайтесь понять, о чем оно предупреждает вас. Пришло время отпустить старый нарратив и превратить раны в мудрость.

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Космический совет: прислушайтесь к тому, что подсказывает вам подсознание.

 Тельцы

Обратите внимание на свои ощущения, когда вы вместе. Если это радость от пребывания в одной комнате — все в порядке. Но если общение с человеком вызывает у вас чувство истощения — стоит от него отдалиться. Звезды указывают, что в первую очередь это касается кого-то из ваших друзей, вечно нуждающихся в деньгах. Вы не обязаны финансировать их легкомысленный образ жизни. «Нет» — это законченное предложение.

Космический совет: не одалживайте сегодня никому деньги.

 Близнецы

Некоторые процессы невозможно ускорить. Вы можете сколько угодно корить себя за неспешность и сожалеть, но факт останется фактом: всему свое время. Поэтому не старайтесь выжать из себя максимум, если сейчас вам нужно сделать паузу. Доверьтесь ветрам перемен, Близнецы. Ваше все равно будет вашим, а чужое — нет. Звезды подсказывают, что сейчас для вас в приоритете должны быть темы отдыха и омоложения.

Космический совет: сделайте паузу и доверьтесь ветрам перемен.

 Раки

Первостепенная задача для Раков на сегодня — расположить к себе тех, с кем вам предстоит сотрудничать или создавать проекты в дальнейшем. Это сослужит добрую службу. Также возможно, что вам придется принимать молниеносные решения в финансовой сфере. Ошибетесь — и уже не вернете деньги. Прислушивайтесь к голосу интуиции, когда сильно сомневаетесь.

Космический совет: прислушивайтесь к голосу интуиции.

 Львы

Сегодня вы выглядите и чувствуете себя на миллион долларов! Вы понимаете, что являетесь творцом своей реальности. Так что добавьте на холст своей жизни больше ярких цветов, Львы. Если вы работаете в творческой сфере, наступило благоприятное время для экспериментов. Время для новых идей и концепций; для удивления мира тем, чего он никогда раньше не видел.

Космический совет: добавьте в свою жизнь больше ярких красок.

 Девы

Если вы ждете, когда все разрешится само собой, есть плохие новости. Скорее всего, этого не произойдет, так что придется вмешаться. Сегодня звезды рекомендуют Девам быть настойчивыми и требовать своего. Откажитесь от соблюдения некоторых ограничений на работе, если они вредят продуктивности. И помните, что вам не нужно чье-либо разрешение, чтобы занять первое место.

Космический совет: требуйте то, что принадлежит вам по праву.

 Весы

Радует ли все это вашу душу, Весы? Есть ли у вас повод вскакивать каждое утро с постели и с криком «carpe diem»? Жаль, если нет. Напоминание от звезд: ваша цель — это наслаждение от путешествия, а не пункт назначения. Так что сосредоточьтесь на том, что вас вдохновляет и радует. Настоящий секрет счастливой жизни — быть полностью вовлеченным в то, что вы делаете здесь и сейчас.

Космический совет: стремитесь к тому, что зажигает вашу душу. Вот и все!

 Скорпионы

Эта глава вашей жизни будет определять ее ход в течение многих последующих лет. Так что не бойтесь смотреть страху в глаза и совершать поступки, на которые не решились бы раньше. Ваше мужество и стойкость откроют для вас портал удачи и изобилия, Скорпионы. Важной темой в этот период для вас также станут чувственные наслаждения. Так что не избегайте экспериментов, если ваш партнер тоже готов к ним.

Космический совет: пора делать смелые шаги.

 Стрельцы

Даже если очень постараться, все встанет на свои места не сразу. Неизбежно возникнет то одна проблема, то другая. И еще повезет, если по очереди. Должно ли это удержать вас от гигантского прыжка в направлении своей главной мечты? Точно нет. Стрельцы. Точно нет. Вы готовы к изменениям, образ лучшей жизни давно сформировался в вашей голове. Так что дерзайте и не бойтесь трудностей.

Космический совет: разрешите себе сделать большой шаг вперед.

 Козероги

Сегодня на первый план могут выйти вопросы, связанные с деньгами, имуществом и наследством. Вы уже знаете, что справедливо. Держитесь за это чувство и постарайтесь не ввязываться в споры по мелочам. Если речь идет о бизнесе, звезды рекомендуют вам мыслить масштабно. На горизонте есть много плодотворных возможностей, Козероги. Не бойтесь двигаться по-другому; выйти за пределы того, что считаете своей зоной комфорта.

Космический совет: мыслите масштабно и не ввязывайтесь в споры по мелочам.

 Водолеи

Очень многие хотят перемен, а когда они начинаются, упираются пятками в землю в попытках сохранить статус-кво. Может ли это быть правдой в вашем случае, Водолеи? Сопротивляетесь ли вы естественному развитию событий и вашей жизни? Сделайте себе одолжение — вдохните поглубже и прыгайте обратно в поток. Поверьте, что в конечном итоге все встанет на свои места. Даже если сейчас вы не понимаете, как это возможно.

Космический совет: перемены неизбежны, не сопротивляйтесь им.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбам придется смириться с теми ситуациями, которые происходят на работе и в личной жизни. И это к лучшему. Когда перестанете бороться и плыть против течения, то заметите, что у вас стало больше сил. На работе сможете заняться чем-то новым, а также заново открыть для себя любимого человека. Звезды подсказывают, что позже вас ждут приключения и радостные события. И эта поездка сложится очень удачно.

Космический совет: хватит бороться и плыть против течения.


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28.03.2023
4 хв. на прочитання
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