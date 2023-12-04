Просто поставьте лайк: в Украине заработала новая афера в интернете

В Украине через цифровые платформы прокатилась волна мошеннических предложений о работе. Олег Гороховский, соучредитель monobank, обращает внимание на тревожную тенденцию, когда мошенники заманивают людей обещаниями легкой и прибыльной работы в Интернете.

Эти обманчивые предложения, которые на первый взгляд кажутся безобидными, включают в себя такие задачи, как лайка приложений, написание отзывов и комментирование. Сначала мошенники могут заплатить символическую сумму, чтобы завоевать доверие. Однако в конечном итоге жертву обманом заставляют покупать дорогие вещи за собственные деньги, после чего мошенники исчезают.

Эта афера, которая считается схемой “заработка в интернете”, повлияла на значительное количество людей. Гороховский рассказывает, что только в ноябре было обмануто около 3 000 клиентов банка, которые потеряли в общей сложности 65 миллионов гривен.

Несмотря на усилия Монобанка, который успешно предотвращает более 70% таких попыток мошенничества, проблема остается серьезной. Многие жертвы, поняв, что их обманули, пытаются вернуть потерянные средства, часто сталкиваясь с огромными препятствиями. Такая ситуация подчеркивает растущую потребность в повышении осведомленности и совершенствовании мер защиты от таких обманчивых онлайн-мошенничеств в сфере трудоустройства в Украине.