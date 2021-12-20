Хліб не просто дорожчає, він може зникнути з полиць магазинів вже на початку наступного року

Початок нового року для українців може затьмаритися перебоями з постачанням хліба до роздрібних магазинів. Про це попередили представники хлібопекарської галузі. Основною причиною майбутніх проблем називають підвищення цін на газ для цієї галузі. Ціна 52 грн/м3 може стати непідйомною для деяких підприємств, і вони будуть змушені згорнути виробництво.





Врятувати ситуацію могло б підвищення цін на хлібобулочні вироби. Але зробити це різко не можна, оскільки більшість компаній вже уклали договори на постачання своєї продукції за певними цінами. Дозволити собі працювати на збиток навіть недовго можуть далеко не всі хлібопекарські підприємства.

Асоціація хлібопекарської галузі, яка налічує 85 членів, написала звернення до президента Зеленського. Це ж звернення було розіслано до основних ЗМІ країни. У зверненні хлібопекарські підприємства просять президента дати їм можливість закуповувати блакитне паливо за пільговим тарифом, що діє для постачальників тепла та гарячої води.

У заяві сказано, що якщо в терміновому порядку не ухвалити рішення щодо пільгової ставки на газ, то перебої у постачанні хліба просто неминучі. Це призведе до хвилювань серед покупців та напруги у суспільстві. А отже передбачити економічні та соціальні наслідки складно.

Також було відзначено, що хлібопекарні використовують 10-12 м. кубометрів газу, саме про пільгову ціну на них просять хлібопекарські компанії.

Але зараз це не єдина проблема галузі. Багато виробників хліба вже зіткнулися з нестачею якісної сировини для роботи, а саме борошна потрібно сорту. Тому підприємства, які могли підняти ціни на свою продукцію, вже зробили це в останні кілька тижнів.

Якою буде ситуація із хлібом після свят, поки що не відомо.