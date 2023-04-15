Американські ЗМІ натякнули на посилення мобілізації в Україні: деякі “відстрочки” можуть бути скасовані

Газета The Washington Post опублікувала секретні матеріали американської розвідки, які потрапили в мережу, з яких випливає, що патова ситуація у військовому конфлікті Росії проти України може призвести до того, що Україна оголосить “повну мобілізацію” свого населення. Однак достовірність документа залишається непідтвердженою, а термін “повна мобілізація” не визнається в українському законодавстві.

Юрист Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що чинне оборонне законодавство України не дає визначення “повної мобілізації”. Згідно зі статтею 4 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, мобілізація може бути загальною або частковою. Президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію Указом № 65/2022 від 24 лютого 2022 року, яка була продовжена і продовжує діяти на всій території України.

Бекало пояснив, що президент повинен діяти в межах своїх повноважень та чинного законодавства, що унеможливлює оголошення “повної” мобілізації без відповідних законодавчих змін.

У разі посиленої мобілізації, призов військовозобов’язаних відбуватиметься відповідно до конкретних мобілізаційних планів, що відповідають потребам Збройних Сил України. Темпи призовної кампанії залежать від різних факторів, у тому числі від втрат на фронті, і не є публічною інформацією. Бекало підкреслив, що не всі можуть бути призвані під час мобілізації через статтю 23 Закону про мобілізацію, яка перераховує категорії осіб, що звільняються від призову, такі як багатодітні батьки, особи з інвалідністю, студенти, викладачі та тимчасово непрацездатні особи.

У разі посилення мобілізації, можливо, буде внесено зміни до статті 23 Закону про мобілізацію або інших законів, щоб зменшити підстави для надання відстрочки від призову. Водночас, Бекало заявила, що їй не відомо про заплановані зміни або законопроекти, які б обмежували або скорочували перелік категорій, що звільняються від мобілізації найближчим часом.