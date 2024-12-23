В Украине введут военный учет (Military ID): что будет известно государству о мужчинах теперь

В Украине вскоре появится Единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект №12066 Верховная Рада окончательно приняла 18 декабря. Как будет создаваться новый реестр и какие данные он будет содержать, рассказала заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Реестр повысит комфорт военнослужащих

Как отметила заместительница министра, создание Единого государственного реестра военнослужащих поможет перевести предоставление около 90% услуг для военных в цифровой формат. Это значительно упростит жизнь военнослужащим, так как им больше не придется отвлекаться от выполнения своих обязанностей, выстаивая огромные очереди в ТЦК и проходя ряд устаревших бюрократических процедур.

Черногоренко объяснила, что в новом реестре каждому военнослужащему будет присвоен личный номер – Military ID. Этот номер будет использоваться как идентификатор для более удобного взаимодействия между реестрами и быстрого получения военнослужащими необходимых им услуг. Вместо этого для обмена информацией с внешними реестрами будет использоваться ИПН военнослужащего.

Какие данные будут содержаться в реестре?

Единый госреестр военнослужащих будет хранить следующие данные о военных:

отсканированное изображение лица;

индивидуальный налоговый номер;

статус военнослужащего;

семейное положение;

информация о членах семьи;

номер записи в Едином демографическом реестре (если есть);

данные о выданных военно-учетных документах (если есть);

уникальный электронный идентификатор;

наличные служебные сведения о военнослужащем.

Вся указанная информация будет храниться в Едином реестре военнослужащих в течение 75 лет после смерти военнослужащего.

Откуда будут брать информацию о военнослужащих?

Данные для создания Единого реестра военнослужащих сотрудники Минобороны будут получать из реестра «Обериг», а также информационных баз СБУ, МВД, Госспецсвязи и других. Также для получения необходимой информации в процессе работы Единый реестр военнослужащих будет взаимодействовать с Государственным реестром актов гражданского состояния граждан, Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром физических лиц-плательщиков налогов и т.д.

В Минобороны также подчеркнули, что создание Единого реестра военнослужащих будет профинансировано международными организациями и зарубежными партнерами Украины. Таким образом, этот масштабный проект никоим образом не повлияет на состояние государственного бюджета.